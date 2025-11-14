روسیه و قزاقستان با امضای سند استراتژیک، از تأسیس مرکز منطقه‌ای سازمان ملل برای توسعه پایدار در آسیای مرکزی و افغانستان استقبال کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس‌جمهور روسیه از تأسیس مرکز منطقه‌ای سازمان ملل برای اهداف توسعه پایدار در آسیای مرکزی و افغانستان استقبال کرد و این اقدام را گامی مهم برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و حمایت از توسعه پایدار افغانستان دانست.

 این موضوع در سند همکاری و مشارکت استراتژیک جامع میان ولادیمیر پوتین و قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، که طی مراسم رسمی در کرملین امضا شد، مورد تأکید قرار گرفت.

 در بند دهم این سند آمده است که طرفین از تأسیس این مرکز استقبال کرده و آن را بستری امیدوارکننده برای ترویج پروژه‌های توسعه پایدار متقابلاً سودمند و منطقه‌ای می‌دانند.

توکایف پیش‌تر اعلام کرده بود که با حمایت دبیرکل سازمان ملل و کشورهای شریک، مرکز منطقه‌ای توسعه پایدار در آلماتی افتتاح شده است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز در مراسم افتتاح این مرکز حضور داشت و تأکید کرد که افغانستان بخش جدایی‌ناپذیر از آینده آسیای مرکزی است. رئیس‌جمهور قزاقستان در مراسم امضای سند همچنین اظهار داشت که قزاقستان متعهد به حمایت از مردم افغانستان از طریق کمک‌های بشردوستانه، پروژه‌های آموزشی، توسعه تجارت و ابتکارات امنیت غذایی است.

رئیس‌جمهور روسیه نیز ضمن استقبال از تأسیس این مرکز، آن را گامی مهم برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و حمایت از توسعه پایدار در افغانستان دانست و تأکید کرد که روسیه از هرگونه ابتکار مشترک در چارچوب سازمان ملل که به بهبود وضعیت اقتصادی و انسانی افغانستان کمک کند، حمایت می‌کند. مرکز منطقه‌ای سازمان ملل برای توسعه پایدار در آلماتی قزاقستان با هدف ارتقای رفاه، امنیت و توسعه در آسیای مرکزی و افغانستان تأسیس شده و به عنوان بستری برای هماهنگی پروژه‌های توسعه‌ای و بشردوستانه، حمایت از پناهندگان و ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای عمل می‌کند.

ایجاد این مرکز بخشی از تلاش‌های گسترده سازمان ملل و کشورهای شریک برای ترویج توسعه پایدار، آموزش، امنیت غذایی و رشد اقتصادی در منطقه است. امضای سند مشارکت استراتژیک جامع میان روسیه و قزاقستان، تأکید بر اهمیت همکاری منطقه‌ای و ارتقای پروژه‌های مشترک در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و توسعه‌ای است و نشان می‌دهد که افغانستان نقش کلیدی و جدایی‌ناپذیری در ثبات و آینده توسعه آسیای مرکزی دارد.

برچسب ها: ثبات در افغانستان ، بررسی تحولات افغانستان ، ولادیمیر پوتین ، قزاقستان
خبرهای مرتبط
نشست نمایندگان ویژه کشورها درباره افغانستان
قزاقستان خواستار توجه به راه حل های منطقه ای افغانستان شد
ایران حامی صلح و ثبات در افغانستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مردم غزه با دست خالی مرمت بنا‌های تاریخی خود را آغاز کردند
اعتراف لیبرمن: آمریکا، اسرائیل را مدیریت می‌کند
نتانیاهو: ارزیابی من درباره الجولانی به تحولات میدانی بستگی دارد
واشنگتن شورای امنیت را برای تصویب طرح صلح غزه ترامپ تحت فشار قرار داد
گوترش: حمله شهرکنشینان به مسجد در کرانه باختری غیرقابل قبول است
آزادی و بازگشت ۷۵۴ شهروند افغانستانی افغان از زندان‌های پاکستان و عراق
تاسیس مرکز راهبردی آلماتی گامی برای توسعه پایدار در افغانستان
صادرات محصولات افغانستان از طریق ازبکستان به بازارهای جهانی
سازمان همکاری‌های اسلامی ۱۰۰ هزار دلار به زلزله‌زده‌گان کنر کمک کرد
قزاقستان ۱۸ تُن کمک بشردوستانه برای زلزله‌زدگان شمال افغانستان ارسال کرد
آخرین اخبار
تصویب طرح‌ ساخت بیش از ۲۶ هزار واحد جدید برای صهیونیست‌ها در کرانه باختری
پلیس هند موجی از عملیات گسترده را در کشمیر انجام داد
گزارش حادثه مشکوک در دریای عمان نزدیک امارات
قزاقستان ۱۸ تُن کمک بشردوستانه برای زلزله‌زدگان شمال افغانستان ارسال کرد
سازمان همکاری‌های اسلامی ۱۰۰ هزار دلار به زلزله‌زده‌گان کنر کمک کرد
صادرات محصولات افغانستان از طریق ازبکستان به بازارهای جهانی
آزادی و بازگشت ۷۵۴ شهروند افغانستانی افغان از زندان‌های پاکستان و عراق
تاسیس مرکز راهبردی آلماتی گامی برای توسعه پایدار در افغانستان
گوترش: حمله شهرکنشینان به مسجد در کرانه باختری غیرقابل قبول است
واشنگتن شورای امنیت را برای تصویب طرح صلح غزه ترامپ تحت فشار قرار داد
مردم غزه با دست خالی مرمت بنا‌های تاریخی خود را آغاز کردند
اعتراف لیبرمن: آمریکا، اسرائیل را مدیریت می‌کند
نتانیاهو: ارزیابی من درباره الجولانی به تحولات میدانی بستگی دارد
گزارش آکسیوس از تماس محرمانه ترامپ و بن سلمان درباره عادی‌سازی روابط با تل‌آویو
کمبود شدید بودجه، بحران سودان را تشدید می‌کند
اعلام نتایج نهایی انتخابات عراق در هفته آینده
صلیب سرخ برای دریافت جسد اسیر اسرائیلی راهی جنوب نوار غزه شد
سود میلیاردی شرکت‌های آمریکایی از جنگ غزه
بیش از هزار هنرمند در جهان به جنبش تحریم رژیم صهیونیستی پیوستند
کمبود منابع مالی اتحادیه اروپا برای کمک به اوکراین
اردوغان: خواستار راه‌حل دو کشوری در قبرس هستیم
مذاکرات آمریکا و اسرائیل برای توافق نظامی ۲۰ ساله
آفریقا با بدترین شیوع وبا در ۲۵ سال اخیر مواجه است
واکنش حماس به آتش زدن مسجد در کرانه باختری
پاکستان: عاملان حملات انتحاری این هفته افغان بودند
زن نابینایی که در میان ویرانه‌های غزه، نان و امید می‌پزد
رویترز: شبه نظامیان سودانی به سمت شرق این کشور پیشروی می‌کنند
کمک ۶۰ میلیون یورویی ایتالیا برای بازسازی غزه
بازگشایی سفارت سوریه در لندن پس از ۱۴ سال
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خودرویی در جنوب لبنان