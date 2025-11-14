باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس‌جمهور روسیه از تأسیس مرکز منطقه‌ای سازمان ملل برای اهداف توسعه پایدار در آسیای مرکزی و افغانستان استقبال کرد و این اقدام را گامی مهم برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و حمایت از توسعه پایدار افغانستان دانست.

این موضوع در سند همکاری و مشارکت استراتژیک جامع میان ولادیمیر پوتین و قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، که طی مراسم رسمی در کرملین امضا شد، مورد تأکید قرار گرفت.

در بند دهم این سند آمده است که طرفین از تأسیس این مرکز استقبال کرده و آن را بستری امیدوارکننده برای ترویج پروژه‌های توسعه پایدار متقابلاً سودمند و منطقه‌ای می‌دانند.

توکایف پیش‌تر اعلام کرده بود که با حمایت دبیرکل سازمان ملل و کشورهای شریک، مرکز منطقه‌ای توسعه پایدار در آلماتی افتتاح شده است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز در مراسم افتتاح این مرکز حضور داشت و تأکید کرد که افغانستان بخش جدایی‌ناپذیر از آینده آسیای مرکزی است. رئیس‌جمهور قزاقستان در مراسم امضای سند همچنین اظهار داشت که قزاقستان متعهد به حمایت از مردم افغانستان از طریق کمک‌های بشردوستانه، پروژه‌های آموزشی، توسعه تجارت و ابتکارات امنیت غذایی است.

رئیس‌جمهور روسیه نیز ضمن استقبال از تأسیس این مرکز، آن را گامی مهم برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و حمایت از توسعه پایدار در افغانستان دانست و تأکید کرد که روسیه از هرگونه ابتکار مشترک در چارچوب سازمان ملل که به بهبود وضعیت اقتصادی و انسانی افغانستان کمک کند، حمایت می‌کند. مرکز منطقه‌ای سازمان ملل برای توسعه پایدار در آلماتی قزاقستان با هدف ارتقای رفاه، امنیت و توسعه در آسیای مرکزی و افغانستان تأسیس شده و به عنوان بستری برای هماهنگی پروژه‌های توسعه‌ای و بشردوستانه، حمایت از پناهندگان و ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای عمل می‌کند.

ایجاد این مرکز بخشی از تلاش‌های گسترده سازمان ملل و کشورهای شریک برای ترویج توسعه پایدار، آموزش، امنیت غذایی و رشد اقتصادی در منطقه است. امضای سند مشارکت استراتژیک جامع میان روسیه و قزاقستان، تأکید بر اهمیت همکاری منطقه‌ای و ارتقای پروژه‌های مشترک در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و توسعه‌ای است و نشان می‌دهد که افغانستان نقش کلیدی و جدایی‌ناپذیری در ثبات و آینده توسعه آسیای مرکزی دارد.