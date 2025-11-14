باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت مهاجرین طالبان از آزادی و بازگشت ۷۵۴ شهروند افغانستانی از زندان‌های پاکستان و عراق به افغانستان خبر داد و گفت از این تعداد ۷۲۵ نفر در پاکستان و ۲۹ نفر در عراق بازداشت بوده‌اند که همگی بین ۲ تا ۹ ماه در حبس به سر برده‌اند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که پناهجویان افغانستانی در پاکستان عمدتاً به دلیل نداشتن مدارک اقامتی معتبر بازداشت می‌شوند. این در حالی است که پاکستان از اواخر سال ۲۰۲۳ طرحی تحت عنوان «برنامه بازگشت مهاجران غیرقانونی» را به اجرا گذاشته که بر اساس آن اتباع افغانستان بدون مدارک اقامتی معتبر تحت فشار قرار می‌گیرند.

رسانه‌های افغانستان نیز پیش از این گزارش داده بودند که دولت پاکستان در پی تشدید تنش‌های سیاسی با طالبان، اقدامات سختگیرانه‌ای علیه پناهجویان افغان اتخاذ کرده است. این اولین بار نیست که وزارت مهاجرین طالبان از آزادی اتباع افغانستان از زندان‌های کشورهای همسایه خبر می‌دهد.