صادرات محصولات افغانستان از طریق ازبکستان به بازارهای جهانی

اداره محلی بلخ از امضای تفاهم‌نامه همکاری با ازبکستان برای ایجاد دهلیزهای هوایی و زمینی خبر داد که زمینه صادرات محصولات زراعتی افغانستان از جمله انار، انجیر و سبزیجات را به بازارهای آسیای میانه، اروپا و داخلی ازبکستان فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- با ابتکار اداره محلی بلخ و در هماهنگی با مقامات ازبکستان، تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری برای ایجاد دهلیز هوایی و زمینی میان دو کشور امضا شد.

بر این اساس، میوه‌ها و محصولات زراعتی افغانستان از جمله انار، انجیر، سبزیجات و سایر محصولات فصلی، از طریق مسیرهای هوایی و زمینی ازبکستان به کشورهای آسیای میانه، آسیای جنوبی، اروپا و همچنین بازارهای داخلی ازبکستان صادر خواهد شد.

در این مراسم، مقامات محلی بلخ، نمایندگان تجار افغانستانی و مسئولان ازبکستانی حضور داشتند. اداره محلی بلخ اعلام کرد که پس از امضای این تفاهم‌نامه، قراردادهای عملیاتی میان تعدادی از تاجران دو کشور نیز نهایی شده و زمینه آغاز صادرات فراهم گردیده است. همچنین توافقاتی برای صادرات گوشت به ازبکستان با تعدادی از تاجران افغان صورت گرفته و روند عملی انتقال این محصولات آغاز شده است.

مقام‌های بلخ هدف از امضای این تفاهم‌نامه را گسترش همکاری‌های تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و ازبکستان، تسهیل صادرات محصولات زراعتی و ایجاد مسیرهای مطمئن و مؤثر برای تاجران افغان عنوان کردند. آن‌ها تأکید کردند که این اقدام می‌تواند مسیرهای ترانزیتی جدیدی را برای کالاهای صادراتی افغانستان بگشاید و ازبکستان را به یکی از گزینه‌های راهبردی برای انتقال محصولات کشور به بازارهای بین‌المللی تبدیل کند.

برچسب ها: تعامل با طالبان ، ازبکستان ، تجارت با افغانستان
خبرهای مرتبط
دیدار وزرای خارجه طالبان و ازبکستان درباره افزایش تعاملات اقتصادی
سفر هیاتی از طالبان به ازبکستان
افغانستان و ازبکستان به دنبال گسترش روابط تجاری و گردشگری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مردم غزه با دست خالی مرمت بنا‌های تاریخی خود را آغاز کردند
اعتراف لیبرمن: آمریکا، اسرائیل را مدیریت می‌کند
نتانیاهو: ارزیابی من درباره الجولانی به تحولات میدانی بستگی دارد
واشنگتن شورای امنیت را برای تصویب طرح صلح غزه ترامپ تحت فشار قرار داد
گوترش: حمله شهرکنشینان به مسجد در کرانه باختری غیرقابل قبول است
آزادی و بازگشت ۷۵۴ شهروند افغانستانی افغان از زندان‌های پاکستان و عراق
تاسیس مرکز راهبردی آلماتی گامی برای توسعه پایدار در افغانستان
صادرات محصولات افغانستان از طریق ازبکستان به بازارهای جهانی
سازمان همکاری‌های اسلامی ۱۰۰ هزار دلار به زلزله‌زده‌گان کنر کمک کرد
قزاقستان ۱۸ تُن کمک بشردوستانه برای زلزله‌زدگان شمال افغانستان ارسال کرد
آخرین اخبار
تصویب طرح‌ ساخت بیش از ۲۶ هزار واحد جدید برای صهیونیست‌ها در کرانه باختری
پلیس هند موجی از عملیات گسترده را در کشمیر انجام داد
گزارش حادثه مشکوک در دریای عمان نزدیک امارات
قزاقستان ۱۸ تُن کمک بشردوستانه برای زلزله‌زدگان شمال افغانستان ارسال کرد
سازمان همکاری‌های اسلامی ۱۰۰ هزار دلار به زلزله‌زده‌گان کنر کمک کرد
صادرات محصولات افغانستان از طریق ازبکستان به بازارهای جهانی
آزادی و بازگشت ۷۵۴ شهروند افغانستانی افغان از زندان‌های پاکستان و عراق
تاسیس مرکز راهبردی آلماتی گامی برای توسعه پایدار در افغانستان
گوترش: حمله شهرکنشینان به مسجد در کرانه باختری غیرقابل قبول است
واشنگتن شورای امنیت را برای تصویب طرح صلح غزه ترامپ تحت فشار قرار داد
مردم غزه با دست خالی مرمت بنا‌های تاریخی خود را آغاز کردند
اعتراف لیبرمن: آمریکا، اسرائیل را مدیریت می‌کند
نتانیاهو: ارزیابی من درباره الجولانی به تحولات میدانی بستگی دارد
گزارش آکسیوس از تماس محرمانه ترامپ و بن سلمان درباره عادی‌سازی روابط با تل‌آویو
کمبود شدید بودجه، بحران سودان را تشدید می‌کند
اعلام نتایج نهایی انتخابات عراق در هفته آینده
صلیب سرخ برای دریافت جسد اسیر اسرائیلی راهی جنوب نوار غزه شد
سود میلیاردی شرکت‌های آمریکایی از جنگ غزه
بیش از هزار هنرمند در جهان به جنبش تحریم رژیم صهیونیستی پیوستند
کمبود منابع مالی اتحادیه اروپا برای کمک به اوکراین
اردوغان: خواستار راه‌حل دو کشوری در قبرس هستیم
مذاکرات آمریکا و اسرائیل برای توافق نظامی ۲۰ ساله
آفریقا با بدترین شیوع وبا در ۲۵ سال اخیر مواجه است
واکنش حماس به آتش زدن مسجد در کرانه باختری
پاکستان: عاملان حملات انتحاری این هفته افغان بودند
زن نابینایی که در میان ویرانه‌های غزه، نان و امید می‌پزد
رویترز: شبه نظامیان سودانی به سمت شرق این کشور پیشروی می‌کنند
کمک ۶۰ میلیون یورویی ایتالیا برای بازسازی غزه
بازگشایی سفارت سوریه در لندن پس از ۱۴ سال
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خودرویی در جنوب لبنان