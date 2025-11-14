صادرات محصولات افغانستان از طریق ازبکستان به بازارهای جهانی

باشگاه خبرنگاران جوان- با ابتکار اداره محلی بلخ و در هماهنگی با مقامات ازبکستان، تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری برای ایجاد دهلیز هوایی و زمینی میان دو کشور امضا شد.

بر این اساس، میوه‌ها و محصولات زراعتی افغانستان از جمله انار، انجیر، سبزیجات و سایر محصولات فصلی، از طریق مسیرهای هوایی و زمینی ازبکستان به کشورهای آسیای میانه، آسیای جنوبی، اروپا و همچنین بازارهای داخلی ازبکستان صادر خواهد شد.

در این مراسم، مقامات محلی بلخ، نمایندگان تجار افغانستانی و مسئولان ازبکستانی حضور داشتند. اداره محلی بلخ اعلام کرد که پس از امضای این تفاهم‌نامه، قراردادهای عملیاتی میان تعدادی از تاجران دو کشور نیز نهایی شده و زمینه آغاز صادرات فراهم گردیده است. همچنین توافقاتی برای صادرات گوشت به ازبکستان با تعدادی از تاجران افغان صورت گرفته و روند عملی انتقال این محصولات آغاز شده است.

مقام‌های بلخ هدف از امضای این تفاهم‌نامه را گسترش همکاری‌های تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و ازبکستان، تسهیل صادرات محصولات زراعتی و ایجاد مسیرهای مطمئن و مؤثر برای تاجران افغان عنوان کردند. آن‌ها تأکید کردند که این اقدام می‌تواند مسیرهای ترانزیتی جدیدی را برای کالاهای صادراتی افغانستان بگشاید و ازبکستان را به یکی از گزینه‌های راهبردی برای انتقال محصولات کشور به بازارهای بین‌المللی تبدیل کند.