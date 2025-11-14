باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کیلومترها عشق برای آموزش + فیلم

معلم عشق آبادی برای تدریس به دانش آموزان عشایری کیلومتر‌ها راه را طی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- طی کردن کیلومتر‌ها راه به عشق آموزش، این حکایت معلم جوانی است که برای تدریس به دانش آموزان عشایری ۴۰۰ کیلومتر راه را هر هفته طی و همراه با دانش آموزانشان کوچ می‌کند.

 

مطالب مرتبط
کیلومترها عشق برای آموزش + فیلم
young journalists club

برنامه آینده یک معلم نمونه برای دانش آموزان + فیلم

کیلومترها عشق برای آموزش + فیلم
young journalists club

قصه تلخ مدرسه‌ای که در دفاع مقدس بمباران شد + فیلم

کیلومترها عشق برای آموزش + فیلم
young journalists club

حکایت چهار شغله بودن معلم‌های آمریکایی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اختتامیه اجلاس پیرغلامان اهل بیت (ع) + فیلم
۳۱۲

اختتامیه اجلاس پیرغلامان اهل بیت (ع) + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۴
تولید سیاه چادر در سیدال + فیلم
۲۷۲

تولید سیاه چادر در سیدال + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۴
بازدید رئیس سازمان غذا و دارو از خط تولید داروها + فیلم
۲۵۸

بازدید رئیس سازمان غذا و دارو از خط تولید داروها + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۴
همبستگی مجدد گواردیولا با فلسطین + فیلم
۲۴۶

همبستگی مجدد گواردیولا با فلسطین + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۴
کیلومترها عشق برای آموزش + فیلم
۴۳

کیلومترها عشق برای آموزش + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.