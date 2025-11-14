کیلومترها عشق برای آموزش + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0637\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u200c\u0647\u0627 \u0631\u0627\u0647 \u0628\u0647 \u0639\u0634\u0642 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u06a9\u0627\u06cc\u062a \u0645\u0639\u0644\u0645 \u062c\u0648\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u062f\u0631\u06cc\u0633 \u0628\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631\u06cc \u06f4\u06f0\u06f0 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631 \u0631\u0627\u0647 \u0631\u0627 \u0647\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0637\u06cc \u0648 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646\u0634\u0627\u0646 \u06a9\u0648\u0686 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n