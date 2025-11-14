باشگاه خبرنگاران جوان- سازمان همکاریهای اسلامی مبلغ ۱۰۰ هزار دلار را برای کمک به آسیبدیدگان زمینلرزه ولایت کنر، به جمعیت هلالاحمر افغانستان تحویل داده است. بر اساس گزارش هلالاحمر، این کمک مالی با هدف پاسخگویی فوری به نیازهای خانوادههای آسیبدیده اختصاص یافته است.
محمد سعید العیاش، رئیس دفتر سازمان همکاریهای اسلامی در افغانستان، این کمک نقدی را به شهابالدین دلاور، رئیس عمومی هلالاحمر طالبان، تسلیم کرده است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که با فرارسیدن فصل زمستان، آسیبدیدگان زمینلرزه کنر به کمکهای فوری بشردوستانه نیاز دارند.
بر اساس آمارهای قبلی، در زمینلرزه ولایت کنر بیش از دو هزار نفر کشته، سه هزار نفر زخمی و شش هزار و ۷۰۰ خانه تخریب شده است.