باشگاه خبرنگاران جوان- قزاقستان در اقدامی بشردوستانه، ۱۸ تُن کمکهای امدادی را برای آسیبدیدگان زمینلرزه اخیر در شمال افغانستان ارسال کرد.
بر اساس گزارش آستانه تایمز، این محموله شامل ۳۴ نوع کالای ضروری از قبیل دارو، تجهیزات درمانی، تشک، چادر و سایر اقلام حیاتی است که همگی از ذخایر مواد دولتی قزاقستان تأمین شدهاند.
این کمکها با همکاری آژانس توسعه بینالمللی قزاقستان (KazAID) سازماندهی و ارسال شده است. علاوه بر این، وزارت بهداشت قزاقستان یک تیم از پزشکان را برای ارائه کمکهای تخصصی به آسیبدیدگان به افغانستان اعزام کرده است.
این اقدام بشردوستانه در پی زمینلرزهای انجام شده که در ولایات بلخ و سمنگان رخ داده و بر اساس آمار وزارت بهداشت طالبان تاکنون ۲۷ کشته و ۹۵۶ زخمی بر جای گذاشته و باعث تخریب تعداد زیادی از خانهها شده است.