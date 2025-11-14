باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش مؤسسه پژوهش‌های کاربردی قدس (أریج)، رژیم صهیونیستی از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا پایان اکتبر، ۱۹۴ طرح شهرکسازی ارائه کرده که شامل احداث بیش از ۲۶ هزار واحد مسکونی جدید در کرانه باختری اشغالی می‌شود.

این طرح‌ها که بیش از ۳۰ هزار دونم از اراضی فلسطینیان را مصادره می‌کند، عمدتاً در استان قدس اشغالی متمرکز شده و به عنوان بزرگ‌ترین موج توسعه شهرکسازی در سال‌های اخیر توصیف شده است.

بر پایه این گزارش، تمرکز اصلی طرح‌های جدید بر گسترش شهرک‌های اطراف قدس شرقی از جمله معالیه ادومیم و گفعات زئیف است. برای گفعات زئیف ۲۲ طرح و برای معالیه ادومیم ۱۶ طرح ارائه شده که دو مورد از آنها مربوط به منطقه حساس E۱ می‌باشد.

استان‌های بیت‌لحم، نابلس، رام‌الله و سلفیت نیز شاهد ارائه طرح‌های متعدد شهرکسازی بوده‌اند که از جمله می‌توان به ۱۷ طرح برای شهرک «بیتار عیلیت» و ۱۴ طرح برای «إفرات ۲» در بیت‌لحم اشاره کرد.

أریج در ادامه تأکید کرده که این شهرکسازی‌ها نقض آشکار حقوق بین‌الملل از جمله ماده ۴۹ کنوانسیون ژنو و قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت است. این نهاد هشدار داده که تداوم این روند، پیوستگی جغرافیایی کرانه باختری را نابود و امکان تشکیل یک کشور فلسطینی مستقل را به شدت تضعیف می‌کند.

منبع: الجزیره