مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به ۸ مصدوم برجای مانده در حادثه تصادف رخ به رخ خودروی سمند با پراید در محور سورشجان به سودجان خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه‌ نعمتیان‌ - بیژن طاهری مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: خبری مبنی بر برخورد رخ به رخ خودروی سواری سمند با پراید در محور سورشجان به سودجان دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی امداد و نجات پایگاه شهدای پردنجان به محل اعزام شد.

طاهری اضافه کرد: نیرو‌های امدادی پس از ارزیابی صحنه و ایمن‌سازی محل حادثه، یکی از مصدومان را رهاسازی کرده و اقدامات لازم پیش‌بیمارستانی را برای تمامی مصدومان انجام دادند سپس با همکاری نیرو‌های اورژانس، مصدومان را به بیمارستان منتقل کردند.

برچسب ها: هلال احمر ، امدادرسانی
خبرهای مرتبط
نمایش اقتدار، هماهنگی و استقامت در چهارمحال و بختیاری+فیلم
قله ۴۲۲۱ متری کلونچین زیر پای نجاتگران جمعیت هلال احمر بام ایران+فیلم
آشنایی نجاتگران ۹ استان کشور با آخرین آموزش‌های تخصصی و پیشرفته جست‌و‌جو و نجات در سیلاب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امدادرسانی به ۸ مصدوم در محور سورشجان به سودجان
آخرین اخبار
امدادرسانی به ۸ مصدوم در محور سورشجان به سودجان