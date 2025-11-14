باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه‌ نعمتیان‌ - بیژن طاهری مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: خبری مبنی بر برخورد رخ به رخ خودروی سواری سمند با پراید در محور سورشجان به سودجان دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی امداد و نجات پایگاه شهدای پردنجان به محل اعزام شد.

طاهری اضافه کرد: نیرو‌های امدادی پس از ارزیابی صحنه و ایمن‌سازی محل حادثه، یکی از مصدومان را رهاسازی کرده و اقدامات لازم پیش‌بیمارستانی را برای تمامی مصدومان انجام دادند سپس با همکاری نیرو‌های اورژانس، مصدومان را به بیمارستان منتقل کردند.