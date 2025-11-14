مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت: امیدواریم تا پایان سال بتوانیم ۱۲ مگاوات پنل خورشیدی در پشت مدارس و مساجد نصب کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - حسنبکلو، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران، در نشست خبری به تشریح وضعیت تأمین برق و برنامههای مدیریت مصرف این شرکت پرداخت و اظهار داشت: استان تهران مسئول تأمین برق شهرستانهای خود به جزء شهر تهران است و در حال حاضر تقریباً ۲ میلیون و ۸۴۳ هزار مشترک تحت پوشش داریم.
وی ادامه داد: تأمین برق این تعداد مشترکین از طریق ۲۴ هزار کیلومتر شبکه و پستهای متعدد انجام میشود. شرکت توزیع برق استان تهران جزء شرکتهایی است که بیشترین تعداد مشترکین صنعتی را دارد و ۳۵ درصد مصرف انرژی سالانه در حوزه صنعت است.
حسنبکلو افزود: در حال حاضر نزدیک به ۴۰ هزار مشترک صنعتی داریم که با وجود تعداد کم، مصرف بالایی دارند. پیک مصرف در این حوزه به ۱۲۰۰ مگاوات میرسد.
وی همچنین به وضعیت تأمین برق در حوزه خانگی اشاره کرد و گفت: “ا از لواسان و دماوند تا پایینترین نقاط استان مشترکین پرمصرف و کممصرف داریم. در مناطق گرم مانند ورامین و جنوب استان نیز انواع مختلف مشترکین وجود دارد. تعداد مشترکین خانگی ما نزدیک به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است که ۱۹ درصد از آنها در دسته پرمصرفها قرار میگیرند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران با اشاره به نیاز مصرف تابستان امسال گفت: نیاز مصرف در تهران ۴۲۰۰ مگاوات بود که نسبت به سال قبل با همکاری مردم، کاهش یافته است. با توجه به رشد ۳ درصدی تعداد مشترکین، برنامههایی داریم که امیدواریم تا سال ۱۴۵ به حداقل رشد مصرف برسیم.
او در خصوص اقدامات مدیریت مصرف نیز افزود: امسال با بهرهگیری از پتانسیلهای شبکه و مراکز هوشمند، توانستیم ۳۰۰ هزار مشترک را به صورت هوشمند کنترل کنیم. ۱۲۲ هزار مشترک مصرف بالایی داشتند و ۱۰۴۷۳ نفر به دلیل عدم رعایت الگوهای مصرف قطع برق شدند.
حسنبکلو همچنین به پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر در استان اشاره کرد و گفت: استان تهران جزء شرکتهایی است که بیشترین جذب سرمایهگذار را در حوزه انرژی خورشیدی دارد. تفاهمنامههای اخیر با سرمایهگذاران، نزدیک به ۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید را در استان به مدار خواهد آورد.
او افزود: ۶ مگاوات پنل خورشیدی تأمین شده برای هزار و ۲۰۰ مدرسه جهت نصب در پشتبام آنها آماده است امیدواریم تا پایان سال بتوانیم ۱۲ مگاوات پنل خورشیدی در پشت مدارس و مساجد نصب کنیم.
او میگوید: امسال ۱۰۵ مزرعه ماینر غیرمجاز را شناسایی و هزار و ۵۰۰ مگاوات ماینر را جمع و اعمال قانون کردیم که میزان مصرف آنها نزدیک به ۱۰ هزار مشترک خانگی بود.
این مقام مسئول اظهار کرد: ۶۰ هزار اشتراک غیرمجاز را در استان تهران شناسایی کردیم که اینها بار زیادی از تلفات را بر ما تحمیل میکنند امسال تلفات حدود ۱۰.۵ درصد بود؛ تأمین برق صنعتی در شش ماه امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱ الی ۱.۵ درصد رشد داشته است.