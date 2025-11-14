باشگاه خبرنگاران جوان - گرانی و تورم، در ظاهر مال جیب مردهاست، اما در باطن مال قلب خانم‌هاست. قلبی که از پیمانه‌کردن برنج و تفت‌دادن سیب‌زمینی دلواپس می‌شود، قلبی که وقتی لباس پاییزه بچه‌ها کوتاه و کوچک شده، توی فکر می‌رود و....

اما گزارش امروز مال مادر‌هایی است که بلدند از گرانی هم حال خوب دربیاورند. مادر‌هایی که خودشان کارآفرین و کدبانو و در یک‌کلام هنرمندند. اما نه از آن هنرمندانی که آخرش سلبریتی می‌شوند. این هنرمند‌ها قباله بهشت، پشت اسمشان است.

دل خوش سیری چند؟!

از مادر‌هایی که بیشترشان بیشتر از سه چهار فرزند دارند پرسیده‌ایم حال خوب یعنی چی؟! شما کجا و چه شکلی دنبال حال خوب می‌گردید.

مادری عکس کیک تولد دخترش را فرستاده و با این جوجه خوش‌رنگی که خودش با قیف و ماسوره و مقدار زیادی عشق ساخته است، ثابت کرده حال خوب یعنی مزه وانیلی عشق مادرانه و هنر زنانه!

عاشقانه نخ و سوزن

ترکیب رنگ و دوخت‌ودوز و هنر می‌شود همین عکسی که مامان هنرمند دیگری برایمان فرستاده است. اینجا در جمع «مهر فرشته‌ایها» مادر‌ها جدای از اینکه با بچه‌ها عشق می‌کنند، این عشق را ضرب در ده می‌کنند و با آن چیز‌هایی می‌سازند که تمام‌شدنی نیست.

پنجمی‌ها خیلی عزیزند!‌

می‌دانستید عدد ۵ را اگر وارونه کنید در واقع یک قلب درست می‌شود؟! حالا وقتی پیام این مامان پرامید و نخبه را می‌خوانیم به عدد پنج، به این قلب وارونه بیشتر فکر می‌کنم. به اینکه قلب پنجم کوچولوی یک‌خانه چقدر شیرین می‌تپد!

«علت حال خوب من تو این روزا

به دنیا اومدن گل بهشتی پنجمم هست.

هر گل بهشتیم با خودشون کلی برکت و حال خوب آوردن (از بارداریشون تا بعد دنیا اومدنشون.)

از برکت این گل بهشتی‌ام توی بارداریم تونستم، در مصاحبه‌های علمی و تخصصی نخبگان و استعداد برتر تبلیغی شرکت کنم و الحمدلله قبول بشم و به‌عنوان استعداد برتر شناخته بشم؛ که به همه می‌گفتم از برکت گل پنجممه

بعد دنیا اومدنشم الحمدلله کلی حال خوب و صفا و صمیمیت و برکت آورد تو خونمون»

روزم را ساختید...

دیدید بعضی وقت‌ها یک قاب، یک دیوارنوشت، یک خط شعر پشت کامیون آدم را چه‌قدر زنده می‌کند؟! مادری که این عکس را گرفته حال خوب خودش را آن روز از دانشگاه و همین قاب ساخته است. از آدم‌هایی که بعید می‌دانم کسی به آنها رو بیندازد و لبخندش کش نیاید.

مطب هم از این مطب‌ها!

این عکس را مامان دیگری از مطب پزشک فرستاده است. وقتی سرش را چرخانده بوده که ببیند منشی از اتاق دکتر برگشته یا نه چشمش به آیه‌های قرآن افتاده و ته دلش گفته است چه خوب جایی آمده‌ام!

همه بگویید سیب!

مامانی که این عکس را فرستاده یک قانون طلایی را می‌دانسته است» قلب خانه دست مادرهاست»! و حالا قلب خانه که خوب باشد و به خودش برسد بقیه هم لبخند می‌زنند.

زندگی با قوت جاری است!

یادتان هست روز‌های اول جنگ دوازده‌روزه وقتی رهبر انقلاب بااقتدار فرمودند زندگی را باقوت ادامه بدهید، مادر‌ها چه کردند؟! حالا هم ادامه دارد. اصلاً جریان زندگی یعنی همین که گرانی و قسط را گوشه لپت عین آبنبات نعنایی آب بکنی و بعد از هرچه توی خانه‌داری زندگی بسازی. از تولید به مصرف در خانه کدبانو‌های ایرانی حرف اول را می‌زند.

خاک امام رضایی...

اصل حال خوب، مال زائرهاست. اما فرقی ندارد توی خانه باشید و دلتان زائر باشد. یا توی صف چایی حضرتی باشید و گنبد مدام در قاب نگاهتان بلرزد...

مادری نوشته است:

«حال خوب یعنی با دخترات بیای حرم و بحاطر حجاب هدیه بدن. برا دختر ۶ ماهت هم کش مو هدیه بگیری؛ و بشینی وسط صحن و چای شیرین بنوشی.

نایب الزیاره تون هستم».

مادران ایرانی، استاد تمام حال خوب ساختنند. این حال خوب را در روز‌های سخت انقلاب و بمباران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه هم ساختند. وسط گرانی و بی پولی که دیگر برایشان کاری ندارد زندگی را شیرین کنند. مادرها، قلبشان اندازه قلب یک گنجشک کوچک است، اما در هر سلولش هزارتا خوبی جای گرفته است که هیچ وقت تمام نمی‌شود.

منبع: فارس