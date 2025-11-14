باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش رژیم صهیونیستی از مرگ ناگهانی یک سرباز خود در یک پایگاه نظامی واقع در جنوب سرزمین‌های اشغالی خبر داد. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، گروهبان "ارمیاس باهتا" ۱۸ ساله، اهل شهرک معالی ادومیم، روز پنج‌شنبه به طور ناگهانی در یک پایگاه آموزشی در جنوب این رژیم مرده است.

در این بیانیه آمده است که علت مرگ این سرباز هنوز مشخص نیست و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. نتایج بررسی‌های پزشکی و کارشناسی پس از تکمیل، به دادستانی نظامی ارسال خواهد شد تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

منبع: روسیا الیوم