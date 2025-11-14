به روز رسانی تجهیزات فرودگاه شهرکرد جهت تسهیل در ارائه خدمات به مردم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - جلسه کمیته ایمنی فرودگاه بینالمللی شهدای شهرکرد با حضور سید اسماعیل نژادحسینی مدیر این فرودگاه و جمعی از مسئولان واحدهای اجرایی، عملیاتی، فنی، ایمنی و آتشنشانی برگزار شد. در این نشست آخرین وضعیت ایمنی فرودگاه، روند اجرای دستورالعملها و استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین نیازهای تجهیزاتی و آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، گزارشی از وضعیت فعلی ایمنی در بخشهای مختلف فرودگاه، including سطوح پروازی، تجهیزات کمکناوبری، بخش عملیات فرودگاهی، ساختمانها و حوزه آتشنشانی ارائه شد. اعضای کمیته با بررسی نقاط قابل بهبود، پیشنهادهایی برای ارتقای سطح آمادگی واحدهای مرتبط در شرایط اضطراری و کاهش ریسکهای عملیاتی مطرح کردند.
سید اسماعیل نژادحسینی مدیر فرودگاه بینالمللی شهدای شهرکرد، با تأکید مجدد بر لزوم رعایت دقیق استانداردها و مقررات ایمنی در همه فعالیتهای فرودگاهی، گفت: ایمنی، نخستین اولویت ما در فرودگاه است و هیچ فعالیتی بدون توجه کامل به استانداردها قابل قبول نیست. تمامی واحدها باید با هماهنگی کامل، اجرای دستورالعملها را سرلوحه کار قرار دهند و با پایش مستمر، شرایطی پایدار و مطمئن برای انجام پروازها فراهم کنند.
وی با اشاره به ظرفیتها و ویژگیهای فرودگاه شهدای شهرکرد افزود: این فرودگاه بهعنوان تنها فرودگاه فعال استان چهارمحال و بختیاری، نقش مهمی در تسهیل سفرهای هوایی و خدماترسانی به مردم دارد. حفظ ایمنی در چنین زیرساختی امری حیاتی است و تلاش میکنیم با تقویت تجهیزات، بهروزرسانی سامانهها و اجرای برنامههای آموزشی مستمر، سطح ایمنی فرودگاه را در بالاترین حد ممکن نگه داریم.
فرودگاه شهدای شهرکرد با باندی به طول ۳۲۰۰ متر و ارتفاع بیش از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا، یکی از فرودگاههای مرتفع کشور محسوب میشود؛ موضوعی که رعایت دقیق استانداردها و آمادگی عملیاتی واحدهای تخصصی را بیش از پیش ضروری میسازد.
در پایان این جلسه، تصمیماتی در خصوص پیگیری جدی مصوبات جلسات پیشین، اجرای دورههای تکمیلی آموزش ایمنی برای کارکنان، بازبینی تجهیزات اطفای حریق و بهروزرسانی سیستمهای پشتیبانی اتخاذ شد تا روند ارتقای ایمنی فرودگاه با سرعت و دقت بیشتری ادامه یابد.