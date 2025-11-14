باشگاه خبرنگاران جوان - سعید قاسمی تولیدکننده صنعت نوشت‌افزار با اشاره به مشکلات این صنعت گفت: ما در زمینه تولید محصولات متنوعی از جمله دفتر، دفترچه‌های ۵۰ و ۸۰ برگ، جلد دفتر، جلد سقف، کلاسور، برچسب و زیردستی فعالیت داریم. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ما، تنوع بالای محصولات است. این تنوع باعث پیچیدگی در فرآیند تولید می‌شود و همچنین سلایق متفاوت و مدرن مخاطبان امروزی، کار را برای ما چالشی‌تر کرده است. البته این چالش برای ما نه تنها ناراحت کننده نبوده بلکه شیرین است و یک فرصت برای پیشرفت و بهبود محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: چالش دیگری که با آن مواجه هستیم، تهیه کاغذ است؛ هم قیمت سنگین کاغذ و هم دسترسی محدود به کاغذ‌های خارجی مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده است. موضوع دیگر درباره طرح‌های موجود در بازار است؛ طرح‌های کاراکتر‌های خارجی تعدادشان کم است و توزیع مناسبی هم ندارند.

این تولیدکننده صنعت نوشت‌افزار گفت: بزرگ‌ترین ضعف به خود ما تولیدکنندگان مربوط می‌شود. محصولات ما به درستی و به شکل کارآمد توزیع نمی‌شوند. از طرفی بسیاری از خانواده‌ها اگر این محصولات را ببینند، قطعاً خرید خواهند کرد، اما عدم دسترسی مناسب باعث شده که این فرصت از دست برود. در نهایت، باید بگوییم قدرت تبلیغات، مانور در فضای مجازی و بازاریابی قوی بسیار اهمیت دارد. متأسفانه، ضعف در این حوزه باعث شده بخشی از ظرفیت‌ها و فرصت‌ها نادیده گرفته شود.

وی افزود: ما تلاش می‌کنیم تا حد امکان کاستی‌ها را جبران کنیم. برای مثال در حال حاضر بر روی طرح‌هایی با موضوع شهدا کار می‌کنیم و همکاری‌هایی با مجموعه «قهرمان من» داریم. بر همین اساس تولید محصولات مختلفی را آغاز کرده‌ایم که تقاضا از سوی مخاطبان برای آن وجود دارد. همه تلاش ما بر این است که بتوانیم به نیاز‌های مخاطبان پاسخ دهیم و محصولاتی تولید کنیم که مورد درخواست باشند و امکان تولید داخلی آنها وجود داشته باشد، با استفاده از ظرفیت‌هایی که در همکاری با همکارانمان فراهم است.

قاسمی اظهار کرد: البته در کنار این موارد، باید اشاره کنم که به محصولات غیرکاغذی کمتر پرداخته شده است. تعداد محدودی تولیدکننده در این زمینه فعالیت می‌کنند، اما با توجه به جمعیت ۸۰ تا ۹۰ میلیون نفری کشور، همچنان فاصله زیادی در عرضه محصولات ایرانی داریم. به همین دلیل است که بسیاری از این بازار توسط محصولات چینی پر شده و عرضه محصولاتی با کیفیت ایرانی که مخاطبان آنها را ترجیح دهند، واقعاً محدود است.

وی یادآور شد: در حال حاضر تصاویر شهدا و قهرمانان ملی را روی طرح‌ها داریم که خوشبختانه با استقبال خوبی مواجه شده است. برنامه‌های دیگری نیز در زمینه تقویت هویت ملی در دست اجرا داریم. ان‌شاءالله قصد داریم در حوزه هویت ملی کار‌های بیشتری انجام دهیم. این اقدامات می‌تواند در قالب بهره‌گیری از ادبیات کهن، ضرب‌المثل‌های ملی، افتخارات کشور مانند دانش هسته‌ای و موضوعات علمی باشد. عجله‌ای برای اجرا نداریم و سعی می‌کنیم با رسیدن به ایده‌ای مناسب، برنامه‌های‌مان را به گونه‌ای پیش ببریم که بتوانیم به اهداف تعیین‌شده برسیم و تا سال تحصیلی آینده این پروژه‌ها را اجرایی کنیم.

