باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - تیم نونهالان آپادانا بابل در بازی پایانی دور رفت گروه چهارم لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور تیم نسل جوان مشهد را با نتیجه ۲ بر صفر از پیش رو برداشت و با ۱۸ امتیاز قهرمان شد.

متین محمدعلی تبار و امیرعلی قربانی گلزنان تیم آپادانا بابل در این بازی بودند.

شاگردان عنایت‌تبار در طول مسابقات نیم‌فصل با ارائه فوتبالی تماشایی و منسجم، موفق شدند ۱۵ گل به ثمر برسانند و تنها ۴ گل دریافت کنند؛ آماری که آنها را به برترین خط حمله و برترین خط دفاع گروه تبدیل کرد.

شهروند جوان نور نیز با تساوی ۱-۱ بیرون از خانه مقابل یاران خداداد مشهد ۱۷ امتیازی شد و به نایب قهرمانی در نیم فصل اول رضایت داد.

مهدیار حسنی زننده گل شهروند جوان نور به تیم یاران خداداد مشهد بود.

شاهین آمل با حساب ۴ بر ۲ به آبی پوشان گرمسار باخت ولی با اندوخته ۱۳ امتیازی، در جایگاه سوم جدول رده‌بندی نیم اول گروه چهارم لیگ برتر نونهالان کشور قرار گرفت.

پرسپولیس قائمشهر هم در آخرین بازی دور رفت که نبرد تیم‌های ته جدولی بود، ۲ بر ۱ شکوه بعثت مشهد را با شکست بدرقه کرد.

امیرمحمد مرادی و بردیا محمدی با گلزنی خود، اولین پیروزی فصل پرسپولیس قائمشهر را رقم زدند.

پرسپولیس قائمشهر و شکوه بعثت مشهد به ترتیب با ۴ و ۶ امتیاز در رتبه آخر و ماقبل گروه چهارم لیگ برتر فوتبال نونهالان باشگاه‌های کشور ایستادند تا در نیم فصل دوم فکری برای فرار از خطر سقوط بکنند.