باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پنتاگون پنجشنبه شب اعلام کرد که آمریکا فروش قطعات جنگنده به ارزش ۳۳۰ میلیون دلار به تایوان را تأیید کرده است. این اولین معامله از این نوع از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در ماه ژانویه محسوب میشود.
پنتاگون در بیانیهای گفت: «فروش پیشنهادی، قابلیت تایوان را برای مقابله با تهدیدات فعلی و آینده با حفظ آمادگی عملیاتی ناوگان F-۱۶، C-۱۳۰ و سایر هواپیماهای گیرنده بهبود خواهد بخشید.»
واشنگتن با پکن روابط دیپلماتیک رسمی دارد، اما روابط غیررسمی خود با تایوان را حفظ کرده و مهمترین تأمین کننده تسلیحات این جزیره است. ایالات متحده بر اساس قانون ملزم به تأمین وسایل دفاع از خود برای تایوان است.
وزارت دفاع تایوان در بیانیهای گفت که انتظار دارد این فروش در عرض یک ماه «لازمالاجرا شود». این وزارتخانه افزود: «ایالات متحده به کمک خود برای حفظ قابلیتهای دفاعی کافی تایوان ادامه میدهد که وزارت دفاع از این بابت سپاسگزاری میکند.»
این وزارتخانه گفت تأمین این قطعات به حفظ آمادگی جنگندههای نیروی هوایی و تقویت دفاع هوایی کمک کرده، تابآوری دفاعی را تقویت کرده و توانایی جزیره را برای پاسخ به «تحرکات منطقه خاکستری» چین افزایش خواهد داد.
ارتش چین به طور منظم مأموریتهایی در آبها و آسمان اطراف تایوان انجام میدهد که تایپه آن را فعالیتهای «منطقه خاکستری» برای تحت فشار قرار دادن جزیره میخواند، اما از حد درگیری واقعی فراتر نمیرود.
چین تایوان را بخشی از قلمرو خود می داند و استفاده از زور برای به کنترل درآوردن این جزیره را رد نکرده است. دولت تایوان به شدت با ادعاهای حاکمیتی پکن مخالف است و میگوید تنها مردم تایوان میتوانند آینده خود را تعیین کنند.
ترامپ میگوید شی جین پینگ، رئیسجمهور چین، به او گفته است که تا زمانی که این رهبر جمهوریخواه در قدرت است، به تایوان حمله نخواهد کرد. اعلام فروش احتمالی تسلیحات، پس از دیدار ترامپ و شی اواخر ماه گذشته در کره جنوبی در تلاش برای تضمین یک معامله تجاری صورت میگیرد. پیش از این دیدار، نگرانی در تایپه وجود داشت که ترامپ ممکن است به نوعی «منافع تایوان را به شی بفروشد».
منبع: خبرگزاری فرانسه