پنتاگون از تأیید فروش قطعات جنگنده به ارزش ۳۳۰ میلیون دلار به تایوان خبر داده که نخستین معامله تسلیحاتی واشنگتن به تایپه از زمان به قدرت رسیدن مجدد ترامپ محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پنتاگون پنجشنبه شب اعلام کرد که آمریکا فروش قطعات جنگنده به ارزش ۳۳۰ میلیون دلار به تایوان را تأیید کرده است. این اولین معامله از این نوع از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در ماه ژانویه محسوب می‌شود.

پنتاگون در بیانیه‌ای گفت: «فروش پیشنهادی، قابلیت تایوان را برای مقابله با تهدیدات فعلی و آینده با حفظ آمادگی عملیاتی ناوگان F-۱۶، C-۱۳۰ و سایر هواپیما‌های گیرنده بهبود خواهد بخشید.»

واشنگتن با پکن روابط دیپلماتیک رسمی دارد، اما روابط غیررسمی خود با تایوان را حفظ کرده و مهم‌ترین تأمین کننده تسلیحات این جزیره است. ایالات متحده بر اساس قانون ملزم به تأمین وسایل دفاع از خود برای تایوان است.

وزارت دفاع تایوان در بیانیه‌ای گفت که انتظار دارد این فروش در عرض یک ماه «لازم‌الاجرا شود». این وزارتخانه افزود: «ایالات متحده به کمک خود برای حفظ قابلیت‌های دفاعی کافی تایوان ادامه می‌دهد که وزارت دفاع از این بابت سپاسگزاری می‌کند.»

این وزارتخانه گفت تأمین این قطعات به حفظ آمادگی جنگنده‌های نیروی هوایی و تقویت دفاع هوایی کمک کرده، تاب‌آوری دفاعی را تقویت کرده و توانایی جزیره را برای پاسخ به «تحرکات منطقه خاکستری» چین افزایش خواهد داد.

ارتش چین به طور منظم مأموریت‌هایی در آب‌ها و آسمان اطراف تایوان انجام می‌دهد که تایپه آن را فعالیت‌های «منطقه خاکستری» برای تحت فشار قرار دادن جزیره می‌خواند، اما از حد درگیری واقعی فراتر نمی‌رود.

چین  تایوان را بخشی از قلمرو خود می داند و استفاده از زور برای به کنترل درآوردن این جزیره را رد نکرده است. دولت تایوان به شدت با ادعا‌های حاکمیتی پکن مخالف است و می‌گوید تنها مردم تایوان می‌توانند آینده خود را تعیین کنند.

ترامپ می‌گوید شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، به او گفته است که تا زمانی که این رهبر جمهوری‌خواه در قدرت است، به تایوان حمله نخواهد کرد. اعلام فروش احتمالی تسلیحات، پس از دیدار ترامپ و شی اواخر ماه گذشته در کره جنوبی در تلاش برای تضمین یک معامله تجاری صورت می‌گیرد. پیش از این دیدار، نگرانی در تایپه وجود داشت که ترامپ ممکن است به نوعی «منافع تایوان را به شی بفروشد».

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: تایوان ، فروش سلاح آمریکا
خبرهای مرتبط
آمریکا پس از دیدار ترامپ و شی جین پینگ به دنبال احیای کانال‌های نظامی با چین است
دومین روز مذاکرات تجاری آمریکا و چین زمینه‌ساز دیدار ترامپ و شی
رونمایی چین از ناو هواپیمابر پیشرفته «فوجیان» با قابلیت‌های عملیاتی گسترده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مردم غزه با دست خالی مرمت بنا‌های تاریخی خود را آغاز کردند
اعتراف لیبرمن: آمریکا، اسرائیل را مدیریت می‌کند
نتانیاهو: ارزیابی من درباره الجولانی به تحولات میدانی بستگی دارد
گزارش حادثه مشکوک در دریای عمان نزدیک امارات
پلیس هند موجی از عملیات گسترده را در کشمیر انجام داد
واشنگتن شورای امنیت را برای تصویب طرح صلح غزه ترامپ تحت فشار قرار داد
صادرات محصولات افغانستان از طریق ازبکستان به بازارهای جهانی
آزادی و بازگشت ۷۵۴ شهروند افغانستانی افغان از زندان‌های پاکستان و عراق
تاسیس مرکز راهبردی آلماتی گامی برای توسعه پایدار در افغانستان
گوترش: حمله شهرکنشینان به مسجد در کرانه باختری غیرقابل قبول است
آخرین اخبار
تصویب طرح‌ ساخت بیش از ۲۶ هزار واحد جدید برای صهیونیست‌ها در کرانه باختری
پلیس هند موجی از عملیات گسترده را در کشمیر انجام داد
گزارش حادثه مشکوک در دریای عمان نزدیک امارات
قزاقستان ۱۸ تُن کمک بشردوستانه برای زلزله‌زدگان شمال افغانستان ارسال کرد
سازمان همکاری‌های اسلامی ۱۰۰ هزار دلار به زلزله‌زده‌گان کنر کمک کرد
صادرات محصولات افغانستان از طریق ازبکستان به بازارهای جهانی
آزادی و بازگشت ۷۵۴ شهروند افغانستانی افغان از زندان‌های پاکستان و عراق
تاسیس مرکز راهبردی آلماتی گامی برای توسعه پایدار در افغانستان
گوترش: حمله شهرکنشینان به مسجد در کرانه باختری غیرقابل قبول است
واشنگتن شورای امنیت را برای تصویب طرح صلح غزه ترامپ تحت فشار قرار داد
مردم غزه با دست خالی مرمت بنا‌های تاریخی خود را آغاز کردند
اعتراف لیبرمن: آمریکا، اسرائیل را مدیریت می‌کند
نتانیاهو: ارزیابی من درباره الجولانی به تحولات میدانی بستگی دارد
گزارش آکسیوس از تماس محرمانه ترامپ و بن سلمان درباره عادی‌سازی روابط با تل‌آویو
کمبود شدید بودجه، بحران سودان را تشدید می‌کند
اعلام نتایج نهایی انتخابات عراق در هفته آینده
صلیب سرخ برای دریافت جسد اسیر اسرائیلی راهی جنوب نوار غزه شد
سود میلیاردی شرکت‌های آمریکایی از جنگ غزه
بیش از هزار هنرمند در جهان به جنبش تحریم رژیم صهیونیستی پیوستند
کمبود منابع مالی اتحادیه اروپا برای کمک به اوکراین
اردوغان: خواستار راه‌حل دو کشوری در قبرس هستیم
مذاکرات آمریکا و اسرائیل برای توافق نظامی ۲۰ ساله
آفریقا با بدترین شیوع وبا در ۲۵ سال اخیر مواجه است
واکنش حماس به آتش زدن مسجد در کرانه باختری
پاکستان: عاملان حملات انتحاری این هفته افغان بودند
زن نابینایی که در میان ویرانه‌های غزه، نان و امید می‌پزد
رویترز: شبه نظامیان سودانی به سمت شرق این کشور پیشروی می‌کنند
کمک ۶۰ میلیون یورویی ایتالیا برای بازسازی غزه
بازگشایی سفارت سوریه در لندن پس از ۱۴ سال
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خودرویی در جنوب لبنان