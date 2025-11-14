تیم بسکتبال با ویلچر مردان ایران با شکست برابر ژاپن به دیدار رده بندی مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه را پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه تایلند، تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان در مرحله نیمه نهایی برابر تیم ژاپن به میدان رفت و این دیدار با نتیجه ۶۵ بر ۵۵ به سود تیم ژاپن به پایان رسید و ملی پوشان کشورمان فردا در مرحله رده بندی به مصاف تیم کره‌جنوبی می‌روند.

️تیم ملی آقایان با ترکیب محمدحسن سیاری، مرتضی عابدی، امیررضا احمدی، عبدالجلیل قرنجیک، ایمان بگ زاده، مهدی عباسی، محمد محمدنژاد، مهدی قربانی، محسن طلوعی، عرفان بخشنده، ابوالفضل جلائی، وحید سعادت پور با سرمربیگری بهروز سلطانی و حضور عادل طرفی مربی و فرزاد یزدانی مربی بدنساز و با سرپرستی جعفر محمدپور در این رویداد حضور پیدا کرده است.