تیم بسکتبال با ویلچر مردان ایران با شکست برابر ژاپن به دیدار رده بندی مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه را پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه تایلند، تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان در مرحله نیمه نهایی برابر تیم ژاپن به میدان رفت و این دیدار با نتیجه ۶۵ بر ۵۵ به سود تیم ژاپن به پایان رسید و ملی پوشان کشورمان فردا در مرحله رده بندی به مصاف تیم کره‌جنوبی می‌روند.

️تیم ملی آقایان با ترکیب محمدحسن سیاری، مرتضی عابدی، امیررضا احمدی، عبدالجلیل قرنجیک، ایمان بگ زاده، مهدی عباسی، محمد محمدنژاد، مهدی قربانی، محسن طلوعی، عرفان بخشنده، ابوالفضل جلائی، وحید سعادت پور با سرمربیگری بهروز سلطانی و حضور عادل طرفی مربی و فرزاد یزدانی مربی بدنساز و با سرپرستی جعفر محمدپور در این رویداد حضور پیدا کرده است.

برچسب ها: بسکتبال با ویلچر ، مسابقات قهرمانی آسیا
خبرهای مرتبط
بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا در بانکوک؛ شکست بانوان ایران مقابل تایلند
مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه؛
چینی‌ها مغلوب قدرت مردان بسکتبال با ویلچر ایران شدند
مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه؛
پیروزی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران برابر هند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرمربیگری پرسپولیس برای هاشمیان زود بود/ اوسمار سیستم هجومی را اجرا می‌کند
بازی با مصر در فینال تجربه متفاوتی خواهد بود/ اسامی در تیم ملی بازی نمی‌کنند
احسانی: کاراته ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی درخشان ظاهر شد/ هدف باید بازی‌های آسیایی ناگویا باشد
فرانسه به جام جهانی صعود کرد/ پیروزی ایتالیا و انگلیس و شکست پرتغال+ فیلم
تیم کیپ ورد با برنامه و روان‌تر از ما بازی کرد/ بازی با مصر نقاط ضعفمان را مشخص می‌کند
کامرون جام جهانی را از دست داد/ نیجریه در یک قدمی صعود
شکست بسکتبال با ویلچر مردان ایران برابر ژاپن
آخرین اخبار
شکست بسکتبال با ویلچر مردان ایران برابر ژاپن
کامرون جام جهانی را از دست داد/ نیجریه در یک قدمی صعود
فرانسه به جام جهانی صعود کرد/ پیروزی ایتالیا و انگلیس و شکست پرتغال+ فیلم
سرمربیگری پرسپولیس برای هاشمیان زود بود/ اوسمار سیستم هجومی را اجرا می‌کند
تیم کیپ ورد با برنامه و روان‌تر از ما بازی کرد/ بازی با مصر نقاط ضعفمان را مشخص می‌کند
بازی با مصر در فینال تجربه متفاوتی خواهد بود/ اسامی در تیم ملی بازی نمی‌کنند
احسانی: کاراته ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی درخشان ظاهر شد/ هدف باید بازی‌های آسیایی ناگویا باشد
لشکرکشی وایکینگ‌ها به سوی آمریکا/ پیروزی ایسلند و مجارستان
قلعه‌نویی: از انتقاد‌ها استقبال می‌کنم
ملی پوش والیبال: هم قسم شدیم بخاطر صابر کاظمی طلا بگیریم
مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی؛ دومین طلای شهسواری در تنیس روی میز
سرمربی کیپ‌ورد: ایران آینده خوبی در جام جهانی دارد
صعود ایران به رده سوم جدول مدالی در روز ششم بازی‌های کشور‌های اسلامی/ ۳ طلا و یک برنز برای ایران
درخشش ندا شهسواری با طلای بازی‌های کشورهای اسلامی
تساوی عراق و امارات در راند اول؛ کار صعود به بازی برگشت کشیده شد
قهرمانی والیبال ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی/ ترکیه دوباره تسلیم شد
برگزاری نخستین اردوی آماده‌سازی تیم ملی بدنسازی و پرورش اندام
برگزاری نشست هم‌اندیشی توسعه فیتنس کشور با حضور سرپرست فدراسیون و مربیان برتر
قدرت‌نمایی شهرداری گرگان در سوپر لیگ بسکتبال غرب آسیا؛ دومین برد نماینده ایران هم ثبت شد
تبریک بقائی به مردم و دولت عراق به خاطر برگزاری موفق انتخابات مجلس این کشور
قهرمانی تیم پینگ‌پنگ زنان ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
ایران ۰ (۵) - (۴) ۰ کیپ ورد/ ضربات پنالتی یوزها را به فینال العین رساند
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ هت‌تریک زنان موی‌تای ایران در راهیابی به فینال
حذف پرهام مقصودلو از جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵
جلسه ادامه‌دار مدیر آکادمی پرسپولیس با مدیرعامل؛ اولتیماتوم حدادی به شاهرودی
شکست دختران دانش آموز ایران برابر برزیل در فوتسال قهرمانی جهان
ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برابر کیپ‌ورد
کی‌مرام: تنیسور‌ها خود را برای جایزه ۸ هزار دلاری به چالش بکشند
پایان روز نخست دور مقدماتی تپانچه ۲۵ متر؛ حضور ۳ نماینده ایران در جمع ۸ نفر برتر
از اعتصاب بازیکنان نیجریه تا رد ادعای بازگشت مسی + فیلم