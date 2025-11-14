شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم سوگواری دهه دوم فاطمیه در محله شهر قائم شهرستان قم را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایام فاطمیه از مهم‌ترین مناسبت‌های مذهبی در تقویم ما مسلمانان به شمار می‌رود. در این ایام شیعیان به یاد شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) عزاداری می‌کنند و به ساحت مقدس دخت نبی اکرم را گرامی می‌دارند. مردم مومن و متدین محله قائم در شهرسستان قم از قافله عشق به این بانوی مکرم اسلام بازنماندند و با حضور در هیئت منتظران یار به سوگواری و عزاداری پرداختند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

قم

حال و هوای هیئت منتظران یار در محله شهر قائم در دهه دوم فبطمیه

حال و هوای هیئت منتظران یار

حال و هوای هیئت منتظران یار

مراسم سخنرانی به مناسبت دهه فاطمیه

سوگواری دهه دوم فاطمیه

