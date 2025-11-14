باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای، پیش‌نویس قانون تصویب‌شده در کنست رژیم صهیونیستی مبنی بر الزام دادگاه‌ها به صدور حکم اعدام برای فلسطینیان متهم به عملیات ضدصهیونیستی را محکوم کرد. این سازمان، این قانون را گامی خطرناک در تداوم تبعیض سیستماتیک علیه فلسطینیان و عقب‌گردی جدی در تلاش‌های جهانی برای لغو مجازات اعدام توصیف کرد.

اریکا گیوارا روساس، مدیر ارشد تحقیقات و سیاست‌های عفو بین‌الملل، با اشاره به تبعیض آشکار این قانون تأکید کرد: «این قانون عملاً دادگاه‌ها را ملزم می‌کند که تنها برای فلسطینیان حکم اعدام صادر کنند.» وی مجازات اعدام را «شدیدترین شکل مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» خواند که حق حیات را به شکلی غیرقابل بازگشت سلب می‌کند.

این قانون که با حمایت ۳۹ نماینده در برابر ۱۶ نماینده به تصویب رسید، امکان اعمال بازپس‌نگر را داشته و به دادگاه‌های نظامی اجازه می‌دهد آن را بر غیرنظامیان فلسطینی اعمال کنند.

عفو بین‌الملل خاطرنشان کرد که تصویب این قانون در چارچوب مصونیت مستمر رژیم آپارتاید اسرائیل، نسل‌کشی در غزه، افزایش کشتار غیرقانونی فلسطینیان از جمله اعدام‌های میدانی و افزایش شهادت بازداشت‌شدگان پس از اکتبر ۲۰۲۳ صورت می‌گیرد و به تشدید خشونت‌های شهرکنشینان تحت حمایت دولت در کرانه باختری دامن می‌زند.

این سازمان از جامعه بین‌المللی خواسته تا با اعمال حداکثر فشار، مانع از اجرایی شدن این قانون شود، قوانین و رویه‌هایی که به تقویت رژیم اشغالگر می‌انجامند لغو گردد و تضمین شود که کلیه بازداشت‌شدگان از حقوق بین‌المللی شامل ممنوعیت مطلق شکنجه و حق محاکمه عادلانه برخوردار باشند. عفو بین‌الملل در نهایت بر لغو مجازات اعدام برای تمامی جرایم و برای همه افراد تأکید کرده است.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین