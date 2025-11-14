با اجرای برنامه جدید نظارتی جهاد کشاورزی هرمزگان، تمام واحدهای عرضهکننده میوه و ترهبار در میدان مرکزی از این پس باید فاکتور فروش را بهصورت دیجیتال صادر کنند.
سیروس بشیرزاده، مدیر بازرسی بازار محصولات کشاورزی استان، گفت: این اقدام در پی بازدیدهای مشترک تیمهای بازرسی و با هدف جلوگیری از صدور فاکتورهای غیررسمی، افزایش شفافیت معاملات و نظارت دقیقتر بر قیمتهای مصوب صورت میگیرد.
به گفته وی، طرح جدید امکان رصد کامل خرید و فروشها را برای نهادهای نظارتی فراهم میکند.
مجتبی سالاری، کارشناس بازرسی بازار محصولات کشاورزی نیز با اشاره به اینکه این برنامه جزو مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور است، افزود: اجرای آن با جدیت دنبال میشود و هرگونه تخلف در صدور فاکتور یا اعلام قیمتهای خارج از نرخهای مصوب با برخورد قانونی همراه خواهد بود.
وی تأکید کرد: حجرهداران باید نرخها را دقیقاً بر اساس قیمتهای مصوب اعلام کنند تا از بروز نوسانات غیرمنطقی در بازار جلوگیری شود.