کاهش هزارتنی تولید شیرخام در استان تهران

رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: براساس برآورد‌های صورت گرفته تولید روزانه شیرخام در استان تهران هزارتن کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران از بهبود نسبی عرضه جو خبر داد و گفت: بنابر وعده مسئولان عرضه ذرت و کنجاله سویا انتظار می رود که طی یک تا ۲ هفته آتی بهبود یابد‌.

به گفته وی، تب برفکی بیماری ویروسی است که از استان تهران آغاز و به دیگر استان ها سرایت پیدا کرد و با اقدامات سازمان دامپزشکی تحت کنترل درآمده است، اما هنوز واحدهای درگیر به تولید قبل برنگشتند.

مقدسی ادامه داد: شیوع بیماری تب برفکی در برخی استان ها در تولید شیر و گوشت قرمز اثر منفی خواهد گذاشت به طوریکه براساس آمارهای اعلامی تولید شیرخام در استان تهران هزارتن کاهش یافته است.

رئیس انجمن صنفی گاوداران درباره آخرین وضعیت عرضه دام بیان کرد: شیوع بیماری تب برفکی تا حدی تولید را تحت شعاع قرار داد و از طرفی کمبود نهاده ها اثر نامطلوبی گذاشت که با تامین ارز مورد نیاز، خلا موجود پر می شود.

وی جمعیت دام سنگین را ۷.۵ میلیون راس اعلام کرد و گفت: با کاهش عرضه دام، واردات بیش از نیاز ضربه مهلکی بر پیکره تولید داخل زد که با استمرار این روند بعید است که تولید گوشت قرمز به ۹۰۰ هزارتن سال قبل برسد.

برچسب ها: تولید شیرخام ، قیمت دام ، تب برفکی
۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دوز واکسن تب برفکی وارد و توزیع شد
طرح سراسری واکسیناسیون تب برفکی در حال اجراست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۵ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
مصرف ماست تو غذاها باید ده برابر بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
با توجه به توزیع نهاده های دامی با قیمت ارز ترجیحی امروز شاهد افزایش قیمت شیر به کیلویی ۴۰ تومان بودم .
دولت باید به قیمت نظارت کند و اعلام قیمت دست اتحادیه نباشد .
۰
۰
پاسخ دادن
