باشگاه خبرنگاران جوان - علی نظری امروز -جمعه ۲۳ آبان- با اشاره به برگزاری آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا اظهار کرد: طبق سند تحول قضایی، این آزمون هر ساله برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز دستگاه قضا برگزار میشود.
وی افزود: آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضاوت در ۱۹ استان و در ۵۶ حوزه امتحانی با حضور بیش از ۲۱ هزار و ۸۵۴ شرکت کننده در حال برگزاری است، ۱۸ هزار نفر از داوطلبان دانشگاهی و ۳ هزار نفر حوزوی هستند.
قائممقام معاونت منابع انسانی قوه قضاییه همچنین اعلام کرد که ۲۹ درصد شرکتکنندگان را بانوان و ۷۱ درصد را آقایان تشکیل میدهند.
نظری درباره زمان اعلام نتایج اولیه گفت: نتایج این آزمون از طریق پایگاه مرکز جهاد دانشگاهی در اواخر آذر ماه اعلام و پذیرفته شدگان این آزمون بعد از اتمام مصاحبه علمی، روانشناسی و گزینش به کارگزینی معرفی خواهند شد.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی امسال به حدود ۱۱۵۰ قاضی نیاز دارد که برای تأمین بخشی از این نیاز، تعداد ۶۰۰ نفر از میان پذیرفتهشدگان این آزمون جذب خواهند شد.
نظری گفت: این آزمون یکی از گامهای مهم در مسیر ارتقای کیفیت، شفافیت و کارآمدی نظام قضایی است و نقش مهمی در تأمین قضات متخصص و کارآزموده برای دستگاه عدالت ایفا میکند.
منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه