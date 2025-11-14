قائم‌مقام معاونت منابع انسانی قوه قضاییه از برگزاری آزمون جذب عمومی داوطلبان تصدی منصب قضا امروز جمعه ۲۳ آبان‌ماه همزمان در ۱۹ استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی نظری امروز -جمعه ۲۳ آبان- با اشاره به برگزاری آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا اظهار کرد: طبق سند تحول قضایی، این آزمون هر ساله برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز دستگاه قضا برگزار می‌شود.

وی افزود: آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضاوت در ۱۹ استان و در ۵۶ حوزه امتحانی با حضور بیش از ۲۱ هزار و ۸۵۴ شرکت کننده در حال برگزاری است، ۱۸ هزار نفر از داوطلبان دانشگاهی و ۳ هزار نفر حوزوی هستند.

قائم‌مقام معاونت منابع انسانی قوه قضاییه همچنین اعلام کرد که ۲۹ درصد شرکت‌کنندگان را بانوان و ۷۱ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

نظری درباره زمان اعلام نتایج اولیه گفت: نتایج این آزمون از طریق پایگاه مرکز جهاد دانشگاهی در اواخر آذر ماه اعلام و پذیرفته شدگان این آزمون بعد از اتمام مصاحبه علمی، روانشناسی و گزینش به کارگزینی معرفی خواهند شد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی امسال به حدود ۱۱۵۰ قاضی نیاز دارد که برای تأمین بخشی از این نیاز، تعداد ۶۰۰ نفر از میان پذیرفته‌شدگان این آزمون جذب خواهند شد.

نظری گفت: این آزمون یکی از گام‌های مهم در مسیر ارتقای کیفیت، شفافیت و کارآمدی نظام قضایی است و نقش مهمی در تأمین قضات متخصص و کارآزموده برای دستگاه عدالت ایفا می‌کند.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

برچسب ها: آزمون جذب قضات ، قوه قضاییه
خبرهای مرتبط
اجرای مستمر طرح پایش در زندان‌های استان تهران/ آزادی ۳۱۵ مددجو از زندان قزلحصار
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور:
با رعایت وجوه شرعی به وظایف خود در قانون جوانی جمعیت عمل می‌کنیم
رئیس کل دادگستری استان تهران:
علل ماندگاری پرونده‌ها احصا و رفع شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زائر سالخورده کردستانی پس از روز‌ها بی‌خبری در مکه شناسایی شد
وقوع یک فقره تصادف فوتی در هفته سوم آبان ماه در پایتخت
هوای تهران در شرایط نارنجی و «ناسالم» برای گروه‌های حساس
جاده چالوس تا تخلیه بار ترافیکی یکطرفه می‌شود
برخورد با راننده متخلف شرکت خصوصی اتوبوسرانی تهران
آخرین اخبار
برخورد با راننده متخلف شرکت خصوصی اتوبوسرانی تهران
جاده چالوس تا تخلیه بار ترافیکی یکطرفه می‌شود
وقوع یک فقره تصادف فوتی در هفته سوم آبان ماه در پایتخت
هوای تهران در شرایط نارنجی و «ناسالم» برای گروه‌های حساس
زائر سالخورده کردستانی پس از روز‌ها بی‌خبری در مکه شناسایی شد
انصاری: بخش عمده کار رفع آلودگی بوی نامطبوع اتوبان قم- تهران انجام نشده است
کولیوند: هلال احمر کانون پرورش انسان‌های فداکار و ایثارگر است
صیانت از حریم رودخانه کن و ساماندهی امامزاده داوود اولویت طرح‌های عمرانی فرمانداری تهران
ایستگاه مترو شهرری تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد
لزوم بازنگری در مجازات جرائم و افزایش بازدارندگی قوانین/ تردد مرزنشینان در مسیر‌ها و زمان‌های مشخص مورد تأیید پلیس است
بانویی که برای هزار نفر شغل ایجاد کرده است + فیلم
بهره‌برداری ایستگاه متروی میدان شهر ری تا پایان سال تحویل
مراقب کلاهبرداران تحت عنوان «مدلینگ خانم» در آگهی‌ها باشید
دستگیری اوباش قمه کش شمال تهران