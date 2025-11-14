باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرویس امنیتی افاسبی روسیه روز جمعه اعلام کرد که یک طرح اوکراینی برای ترور یک مقام ارشد نامشخص دولت روسیه را خنثی کرده و کی یف را به برنامهریزی برای حملات مشابه در سایر بخشهای این کشور متهم کرد.
افاسبی در بیانیهای گفت که اوکراین قصد داشته این مقام را هنگام بازدید از آرامگاه بستگانش در یک گورستان مسکو به قتل برساند.
رویترز نتوانسته است ادعای افاسبی را به طور مستقل تأیید کند، اما اوکراین از زمان اعزام دهها هزار سرباز توسط مسکو به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، مقامات نظامی و دیگر مقامات روسیه در داخل خاک روسیه را هدف قرار داده است.
منبع: رویترز