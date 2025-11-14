باشگاه خبرنگاران جوان - قصری‌زاده، مدیر شبکه رادیویی قرآن، ضمن تشریح ابعاد این تحول گفت: شبکه رادیویی قرآن در سال ۱۳۶۲ با تدبیر مقام معظم رهبری ـ که در آن زمان ریاست جمهوری را بر عهده داشتند ـ به‌عنوان نخستین رادیوی تأسیسی پس از انقلاب اسلامی راه‌اندازی شد تا تلاوت‌های ناب قاریان جهان اسلام را به‌صورت پیوسته در اختیار مخاطبان قرار دهد.

وی افزود: به مرور، با اضافه شدن برنامه‌های معارفی و غیرتلاوتی، شبکه از مأموریت اصلی خود فاصله گرفت و سهم پخش تلاوت قرآن نسبت به برنامه‌سازی غیر‌تلاوتی کاهش یافت. این روند با راه‌اندازی کانال تلاوت در دهه نود هجری شمسی شتاب بیشتری گرفت و در نتیجه، بخش‌هایی از برنامه‌سازی‌ها به سمت موازی‌کاری با رادیو معارف پیش رفت.

قصری‌زاده تأکید کرد: در راستای انجام به تکلیف حرفه‌ای و رسانه‌ای و با هدف رعایت اصل صرفه و صلاح سازمانی، تصمیم گرفته شد رادیو قرآن با «بازگشت به مأموریت و ماهیت اولیه» مسیر خود را اصلاح کرده و رسالت قرآنی‌اش را با تمرکز بر تلاوت‌های فاخر و اصیل و تاثیرگذار دنبال کند.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی طرح تحول در رسانه ملی گفت: تحول در رویکرد، محتوا و سازوکار در قالب طرح «رجعت به هویت»، به‌روشنی در تصمیم‌ها، برنامه‌های آنتن، زیرساخت‌های فنی و نیروی انسانی شبکه قابل مشاهده است.

مدیر شبکه رادیویی قرآن با تأکید بر ضرورت تقویت، ارتقاء و گسترش محتوای کانال تلاوت اعلام کرد: از این پس، شنوندگان می‌توانند تلاوت‌های فاخر، اصیل، مانا و تأثیرگذار قاریان برجسته را از طریق موج اف‌ام ردیف ۱۰۰ مگاهرتز دریافت کنند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت ایجاد گفتمان فرهنگ استماع و انس با تلاوت قرآن کریم از راه‌اندازی رادیو قرآن۲ خبر داد و افزود: آموزش، اطلاع‌رسانی، پوشش محافل و مسابقات قرآنی، ارتباط با جامعه نخبگانی، کنشگری، طرح مسائل حوزه تلاوت و پیگیری مطالبات تلاوت‌محور مخاطبان از جمله مأموریت‌های این شبکه در موج اف‌ام ردیف ۱۰۱/۵ مگاهرتز خواهد بود.

قصری‌زاده اضافه کرد: موج اف‌ام ردیف ۹۹/۵ مگاهرتز، همچنان به پخش تلاوت قرآن به روش تدویر ـ یا به تعبیر رایج ترتیل ـ ادامه می‌دهد و توسعه آن نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به غنای کم‌نظیر آرشیو صوتی رادیو قرآن از تلاوت‌های قاریان برجسته جهان اسلام گفت: با تقویت کمی و کیفی این آرشیو، شنوندگان از استماع برترین تلاوت‌ها بهره‌مند خواهند شد.

قصری‌زاده تصریح کرد: برنامه‌های شبکه رادیویی قرآن، رادیو قرآن۲ و کانال تدویر (ترتیل سابق) از طریق نرم‌افزار تلفن همراه «ایرانصدا» نیز قابل دریافت خواهند بود.

مدیر شبکه رادیویی قرآن در پایان، ضمن قدردانی از حمایت‌های بی‌دریغ بخشی زاده معاون محترم صدا و دکتر جبلی ریاست محترم سازمان، ابراز امیدواری کرد: با همراهی و راهنمایی دلدادگان استماع کلام وحی، کاستی‌ها و نواقص احتمالی طرح «رجعت به هویت» مرتفع گردد.

منبع: روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی