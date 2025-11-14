سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشدار داد: اگر وزارت نفت به تعهدات خود عمل نکند، مجلس از ابزارهای قانونی از جمله استیضاح وزیر نفت استفاده خواهد کرد.

در نشست تخصصی رفع موانع تولید در صنعت پالایش نفت کشور که با حضور اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی، فراکسیون کارآفرینی و جمعی از مدیران وزارت نفت و پالایشگاه‌های بندرعباس، ستاره خلیج فارس و آفتاب برگزار شد، سید کریم معصومی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از اجحاف صورت‌گرفته در تأمین خوراک پالایشگاه آفتاب انتقاد کرد.

معصومی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره وضعیت این پالایشگاه گفت: حق قانونی پالایشگاه آفتاب به دلیل برخی لجبازی‌ها نادیده گرفته شده و خوراک مورد نیاز به آن تخصیص نیافته است. او تأکید کرد که ادعای برخی مسئولان مبنی بر اینکه، چون مجوز پالایشگاه از وزارت صمت صادر شده، وزارت نفت تعهدی نسبت به تأمین خوراک ندارد، پذیرفتنی نیست و مجلس اجازه تضییع حقوق هیچ مجموعه تولیدی را نخواهد داد.

وی با تأکید بر اینکه مجلس به جلسات نمایشی بسنده نخواهد کرد، هشدار داد:اگر خوراک پالایشگاه آفتاب تأمین نشود، وزیر نفت را استیضاح خواهیم کرد.

او افزود که فرصت لازم به وزارت نفت داده شده تا در تصمیم خود تجدیدنظر کند و نمایندگان موضوع را با جدیت پیگیری خواهند کرد.

در بخش دیگری از این نشست، محمدمهدی دوستی رئیس هیئت‌مدیره پالایشگاه آفتاب نسبت به پیامد‌های توقف تأمین خوراک هشدار داد و گفت: توقف فعالیت این پالایشگاه به معنی تهدید اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۲۷۰۰ نفر و از دست رفتن فرصت توسعه یک ثروت ملی است. او با اشاره به دستور وزیر نفت برای حل مشکل، خواستار سرعت عمل در اجرای این دستورات شد و تأکید کرد که هیچ واحد تولیدی نمی‌تواند شش ماه یا یک سال بدون خوراک دوام بیاورد.

دوستی با قدردانی از ورود مجلس به این موضوع ابراز امیدواری کرد که با تأمین خوراک، چرخه تولید پالایشگاه دوباره فعال شده و در سال‌های آینده زمینه ایجاد چند هزار شغل و توسعه پایدار فراهم شود.

منبع خبر: تسنیم

برچسب ها: پالایشگاه نفت ، هرمزگان
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
امیدواریم مشکل برطرف بشه
۰
۰
