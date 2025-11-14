باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید محمدهاشم پوریزدانپرست در صد و پانزدهمین نشست از سلسله مباحث «جهاد تبیین» با اشاره به سخنی از امام خمینی (ره) یادآور شد: در آغاز انقلاب، پس از بلوکه شدن ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای ایران در بانکهای آمریکا و اروپا، امام فرمودند «ملتی که رمضان دارد از تحریم و گرسنگی نمیترسد».
او در ادامه به شبهات پیرامون تسخیر لانه جاسوسی پرداخت و گفت: جریانهای لیبرالی مانند نهضت آزادی و جبهه ملی امروز مواضع انتقادی دارند، در حالیکه همانها در روزهای نخست اقدام دانشجویان خط امام (ره) را تأیید کرده و حتی اعلامیه صادر کردند. این تغییر موضع، نشانهای از نفاق و تحریفگری است.
پوریزدانپرست با اشاره به نقش برخی چهرهها افزود: دکتر ابراهیم یزدی خود در مجلس اعلام کرده بود که جزو نخستین حامیان دانشجویان بوده است، اما بعدها روایتهای وارونهای مطرح شد. او همچنین یادآور شد که مهندس بازرگان در آبان ۵۷ به امام پیشنهاد داده بود شاه باقی بماند؛ پیشنهادی که امام رد کردند.
او سپس به تهدیدهای آمریکا اشاره کرد و گفت: کارتر، رئیسجمهور وقت، در محرم ۱۳۵۸ دستور حرکت ناوگان آمریکا به خلیج فارس را صادر کرد، اما مردم ایران با راهپیماییهای گسترده پاسخ دادند و امام خمینی (ره) نیز فرمان تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی را صادر کردند. در همان ایام، منافقین اعلام تشکیل میلیشیا کردند و امام بلافاصله دستور تشکیل بسیج را دادند.
این استاد دانشگاه شیراز ادامه داد: پس از آرامش نسبی ماههای نخست انقلاب، با ترور آیتالله مفتح در آذر ۱۳۵۸، فعالیت گروهکهای معاند شدت گرفت. در این شرایط، دانشجویان پیرو خط امام (ره) با انگیزههای معنوی بالا در تسخیر لانه جاسوسی حضور داشتند و حتی تعدادی از آنان به شهادت رسیدند.
او همچنین به نفوذ برخی عناصر اشاره کرد و گفت: وجود افراد نفوذی و گمشدن سلاحها مشکلاتی ایجاد کرده بود. حتی برخی اطلاعات غلط به شخصیتهایی، چون شیخ علی تهرانی منتقل شد و موجب انحراف آنان گردید.
پوریزدانپرست در بخش دیگری از سخنانش به عملیات طبس پرداخت و توضیح داد: آمریکا با برنامهریزی گسترده و حضور نیروهای ویژه قصد داشت گروگانها را آزاد کند، اما طوفان شن مانع شد و عملیات شکست خورد. وی این حادثه را امداد الهی دانست که نقشههای آمریکا را نقش بر آب کرد.
او توضیح داد: هنگام بازگشت نیروهای آمریکایی، یکی از بالگردها برای سوختگیری همراه با هواپیمای سوخترسان از زمین بلند شد، اما به دلیل برخورد پره بالگرد با هواپیما، هر دو منفجر شدند. در این حادثه هشت نفر کشته شدند؛ پنج نفر از خدمه هواپیمای AC-۱۳۰ و سه تفنگدار. تنها خلبان و کمکخلبان بالگرد با وجود سوختگی شدید زنده ماندند. در همان زمان، یک کامیون حامل سوخت از جادهای که بهعنوان باند استفاده میشد عبور کرد. نیروهای آمریکایی به آن شلیک کردند؛ مسافر کشته شد، اما راننده توانست فرار کند. شعلههای کامیون تا کیلومترها کویر را روشن کرد. همچنین یک اتوبوس با ۴۳ مسافر متوقف و سرنشینان آن گروگان گرفته شدند.
استاد دانشگاه شیراز افزود: مقایسه فرماندهان ایرانی با فرماندهان آمریکایی نشان میدهد که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی همیشه در خط مقدم کنار نیروهایش میجنگید، در حالیکه فرمانده عملیات طبس برای نجات جان خود نیروهایش را رها کرد.
او ادامه داد: صبح روز بعد، دانشجویان پیرو خط امام (ره) از طریق رادیو صدای آمریکا از شکست عملیات مطلع شدند. در بالگردهای باقیمانده اسناد مهمی وجود داشت. شهید محمد منتظرقائم، فرمانده سپاه یزد، به همراه نیروهایش به محل رفت و بخشی از این اسناد را به دست آورد. اما به دلیل خیانتهای داخلی و دستور بنیصدر، هواپیمای فانتوم ارتش به سمت بالگردها شلیک کرد و شهید منتظرقائم در این حادثه به شهادت رسید. بخشی از اسناد به سرقت رفت، اما بخش دیگری بعدها در کتاب «طبس» منتشر شد.
او توضیح داد: پس از تسخیر لانه جاسوسی، برخی گروگانها به شهرهای مختلف منتقل شدند. سه نفر از آنان همراه با خودروهای سفارت به یزد برده شدند. یکی از گروگانها با تظاهر به بیماری قصد فرار داشت و حتی سگهای نگهبان را مسموم کرد، اما در نهایت دستگیر شد. این افراد آموزشدیده بودند و حتی در شرایط عادی با روشهای جاسوسی پیام رد و بدل میکردند.
استاد دانشگاه شیراز گفت: شب حادثه طبس، دانشجویان بهطور شبانهروزی نگهبانی میدادند. یکی از گروگانها هنگام نگهبانی خانمهای دانشجو تلاش کرد با طناب ساختهشده از نخ پتوها فرار کند. نگهبان به سمت او شلیک کرد، اما تیر به هدف نخورد و او در نهایت هنگام فرار در سطل زبالهای افتاد و دستگیر شد. این اتفاق بهعنوان امداد غیبی تعبیر شد، زیرا در صورت کشتهشدن گروگان، دشمن میتوانست تبلیغات سوء گستردهای انجام دهد.
پوریزدانپرست افزود: بنیصدر با دستور حمله به بالگرد حامل اسناد، خیانت خود را آشکار کرد. در ماجرای طبس، ۹ جسد باقی ماند؛ هشت آمریکایی که تحویل داده شدند و یک افسر ایرانی که آمریکا حتی حاضر به پذیرش جسد او نشد.
او در پایان گفت: دانشجویان ایرانی در سفارتهای ایران در آمریکا و انگلیس نیز فداکاری کردند؛ ۱۷ نفر در آمریکا به شهادت رسیدند و بسیاری زندانی شدند، همچنین دو نفر در انگلیس جان باختند.