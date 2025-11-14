\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0645\u0648\u0632\u0647 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u0628\u0634\u0631\u0648\u06cc\u0647 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0632\u0647 \u062e\u0635\u0648\u0635\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0627\u0634\u06cc\u0627\u0621 \u0642\u062f\u06cc\u0645\u06cc \u0648 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u062f\u0631 \u0622\u0646 \u062c\u0645\u0639 \u0622\u0648\u0631\u06cc \u0648 \u0646\u06af\u0647\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n