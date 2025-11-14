باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

گنجینه‌ای از تاریخ در بشرویه + فیلم

در قلب بافت تاریخی بشرویه، موزه‌ای است که تاریخ مردمان این دیار را زنده نگه داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - موزه تاریخی بشرویه اولین موزه خصوصی خراسان جنوبی است که اشیاء قدیمی و تاریخی در آن جمع آوری و نگهداری می‌شود.

 

مطالب مرتبط
گنجینه‌ای از تاریخ در بشرویه + فیلم
young journalists club

معجزه سبز در دل طبیعت کویر + فیلم

گنجینه‌ای از تاریخ در بشرویه + فیلم
young journalists club

ایران جان، پیوند سرداران شهید خراسان جنوبی و آذربایجان غربی + فیلم

گنجینه‌ای از تاریخ در بشرویه + فیلم
young journalists club

سربیشه، خودکفا در تولید برق + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
معبد ۱۵۰۰ ساله چین در آتش سوخت + فیلم
۴۹۵

معبد ۱۵۰۰ ساله چین در آتش سوخت + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۴
همبستگی مجدد گواردیولا با فلسطین + فیلم
۴۷۳

همبستگی مجدد گواردیولا با فلسطین + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۴
تولید سیاه چادر در سیدال + فیلم
۴۴۸

تولید سیاه چادر در سیدال + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۴
اختتامیه اجلاس پیرغلامان اهل بیت (ع) + فیلم
۳۸۰

اختتامیه اجلاس پیرغلامان اهل بیت (ع) + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۴
بازدید رئیس سازمان غذا و دارو از خط تولید داروها + فیلم
۳۶۱

بازدید رئیس سازمان غذا و دارو از خط تولید داروها + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.