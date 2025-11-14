باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سید سجاد رضوی در دیدار دکتر بندتا الگرانزی، رئیس دپارتمان بیماریهای واگیر دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت اظهار کرد: مساله پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی باید جایگاه ویژهای داشته باشد تا هزینهها کنترل و سلامت مراجعان و کارکنان مراکز درمانی، تامین شود.
وی با بیان اینکه پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی نیازمند سیاستگذاری و نظارتهای گسترده در سطح دانشگاهها و مراکز درمانی است، افزود: دانشگاهها باید از مراکز درمانی بازخورد گرفته و نتایج ارزیابی و اعتباربخشی را به وزارت بهداشت اعلام کنند تا سیاستگذاریها و نظارتها بازنگری شود.
معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اهمیت تعاملات بین المللی در حوزه سلامت و همچنین پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی، گفت: همکاری ما با سازمان جهانی بهداشت در زمینه بیماریهای عفونی وضعیت مناسبی دارد و اوج این همکاریها در دوران همه گیری کرونا بود که اطلاعات و تجربیات طرفین، به اشتراک گذاشته میشد.
رضوی خاطرنشان کرد: نیاز است تجارب موفق کشورهای پیشرفته و پیشتاز در زمینه پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی در اختیار سایر کشورها قرار گیرد تا وضعیت نیروی انسانی، استانداردها و آموزشها بهبود یابد.
خانم دکتر بندتا الگرانزی، رئیس دپارتمان بیماریهای واگیر دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت نیز در این دیدار پس از ارائه گزارش وضعیت کشورمان در زمینه عفونتهای بیمارستانی، گفت: خوشبختانه ایران در این حوزه، پیشرفته و دارای ساختار مناسبی است.
وی همچنین از کنترل عفونتهای بیمارستانی به عنوان یکی از اولویتهای کاری خود یاد و آمادگی سازمان جهانی بهداشت برای ارتقای همکاریها در این زمینه با کشورمان را اعلام کرد.
منبع: وزارت بهداشت و درمان