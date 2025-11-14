سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از یک حادثه مسمومیت بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن در دماوند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شروین تبریزی با اشاره به وقوع حادثه مسمومیت بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن در دماوند در ساعت ۷:۴۰ صبح امروز -جمعه ۲۳ آبان‌ماه- گفت: این اتفاق در محدوده دماوند، گیلاوند، باغستان سوم در یک واحد فاقد پلاک رخ داده است.

به گفته او، در این حادثه ۶ نفر دچار مسمومیت شدند که از این تعداد ۳ نفر پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه در محل حادثه درمان شدند و ۳ نفر دیگر توسط دو دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

تبریزی علت حادثه را نشت و تجمع گاز مونوکسیدکربن اعلام کرد و با هشدار نسبت به خطرات این گاز بی‌بو و بی‌رنگ، بر رعایت نکات ایمنی و سرویس دوره‌ای وسایل گرمایشی تأکید کرد.