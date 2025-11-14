در پی خشکسالی و کاهش چشمگیر نزولات جوی، نماز طلب باران در قم با حضور پر شور اقشار مختلف مردم در مصلای قدس اقامه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - مردم مومن و خداجوی قم امروز در صفوف به هم پیوسته با دلی سرشار از امید، دستهای خود را به سمت آسمان بلند و از درگاه معبودبی همتا طلب ریزش باران در کویر قم کردند.
این مراسم معنوی با شکوه به امامت آیت الله سعیدی تولیت حرم مطهر بانوی کرامت در مصلای قدس برپا شد.
تأکید امام جمعه بر تقوای الهی و همبستگی ملی
آیتالله سعیدی، امام جمعه قم، در خطبههای پس از نماز بر ضرورت رعایت تقوای الهی تأکید کرد و افزود: ما باید قدر نعمتهای الهی را بدانیم و با پایبندی به تقوا، زمینه نزول رحمت الهی را فراهم سازیم.
او وجود رهبر معظم انقلاب اسلامی را یکی از بزرگترین نعمتها دانست و خاطرنشان کرد: همه مسئولان، بهویژه قوای سهگانه، باید گوش به فرمان ایشان باشند تا شاهد رفع مشکلات کشور باشیم.
امام جمعه قم همچنین ابراز امیدواری کرد که با دعای خیر حضرت صاحبالزمان (عج)، بارش رحمت الهی بر این سرزمین نازل شود.
در ادامه مراسم، دعای نوزدهم صحیفه سجادیه قرائت شد و نمازگزاران با زمزمه دعا و تضرع، بارش رحمت و برکت الهی را از خداوند درخواست نمودند.