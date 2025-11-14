برنامه ۵ ساله کمیته اجرایی سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی (راپمی) با پذیرش سه پیشنهاد ایران تصویب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست یک‌روزه کمیته اجرایی سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی (راپمی) روز پنجشنبه ۲۲ آبان‌ماه با حضور اعضای اصلی کمیته اجرایی شامل جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، بحرین و دبیرخانه راپمی مستقر در کویت برگزار شد.

در این نشست، برنامه پنج‌ساله راپمی برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ پس از بررسی به تصویب اعضا رسید و گزارش عملکرد سال ۲۰۲۵ نیز توسط دبیر اجرایی راپمی ارائه و نتایج آن توسط اعضا مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین گزارش حسابرسی مالی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی جلسه مطرح و بررسی شد.

بخشی از این نشست به طرح و تصویب پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافت که سه پیشنهاد مطرح‌شده از سوی ایران که با اجماع اعضا به تصویب رسید؛ این پیشنهادات از جمله برگزاری گشت‌های تحقیقاتی دریایی مشترک با مشارکت ایران و اجرای اقدامات مشابه توسط سایر کشور‌های عضو، اعزام کارشناسان متخصص کشور‌های عضو به دبیرخانه راپمی برای تقویت ظرفیت‌های فنی و پشتیبانی اجرای پروژه‌های مصوب و اعلام آمادگی ایران برای ایجاد مرکز منطقه‌ای آموزش کارشناسان در حوزه محیط زیست دریایی و تالاب‌های ساحلی بود.

در پایان نشست، اطلس تالاب‌های ایران که به‌تازگی توسط معاونت دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و منتشر شده است، از سوی هیأت ایرانی به اعضای کمیته اجرایی راپمی اهدا شد.

منبع: سازمان حفاظت محیط زیست

