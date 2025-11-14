باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام برقرار، امام‌جمعه موقت گرگان، در خطبه‌های نماز جمعه امروز گرگان با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها گفت: حضرت زهرا (س) الگوی همه اولیای الهی و مصداق آیه تطهیر هستند. پیامبر اسلام (ص) فرمودند: آنچه فاطمه زهرا (س) را خشمگین کند موجب غضب الهی و خشنودی ایشان موجب رضایت خداوند است.

وی با اشاره به روز بسیج و ضرورت آمادگی رزمی و معنوی در برابر دشمنان اظهار داشت: امام خمینی (ره) فرمودند چه در جنگ و چه در صلح، بزرگ‌ترین ساده‌انگاری آن است که گمان شود آمریکا از دشمنی با ما دست برداشته است.

امام‌جمعه موقت گرگان افزود: به تعبیر امام (ره)، در سرشت و ماهیت آمریکا کینه نسبت به اسلام ناب محمدی (ص) موج می‌زند و برای مقابله با توطئه‌ها و فتنه‌های دشمن باید به سلاح صبر، بصیرت و ایمان مجهز شد.

منبع: صدا و سیما