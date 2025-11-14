امام جمعه موقت گرگان گفت: بزرگ‌ترین ساده‌انگاری آن است که گمان شود آمریکا از دشمنی با ما دست برداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام برقرار، امام‌جمعه موقت گرگان، در خطبه‌های نماز جمعه امروز گرگان با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها گفت: حضرت زهرا (س) الگوی همه اولیای الهی و مصداق آیه تطهیر هستند. پیامبر اسلام (ص) فرمودند: آنچه فاطمه زهرا (س) را خشمگین کند موجب غضب الهی و خشنودی ایشان موجب رضایت خداوند است.

وی با اشاره به روز بسیج و ضرورت آمادگی رزمی و معنوی در برابر دشمنان اظهار داشت: امام خمینی (ره) فرمودند چه در جنگ و چه در صلح، بزرگ‌ترین ساده‌انگاری آن است که گمان شود آمریکا از دشمنی با ما دست برداشته است.

امام‌جمعه موقت گرگان افزود: به تعبیر امام (ره)، در سرشت و ماهیت آمریکا کینه نسبت به اسلام ناب محمدی (ص) موج می‌زند و برای مقابله با توطئه‌ها و فتنه‌های دشمن باید به سلاح صبر، بصیرت و ایمان مجهز شد.

منبع: صدا و سیما

برچسب ها: نماز جمعه ، حضرت فاطمه
خبرهای مرتبط
با همدلی و اعتماد به توان داخلی می توان بر تحریم ها غلبه کرد
علم و ایمان، ستون های عزت و پیشرفت ایران اسلامی اند
امام جمعه موقت گرگان:
انسان باتقوا در برابر هیچ قدرتی سر تسلیم فرود نمی‌آورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بزرگ‌ترین ساده‌انگاری گمان پایان دشمنی آمریکا با ماست
آخرین اخبار
بزرگ‌ترین ساده‌انگاری گمان پایان دشمنی آمریکا با ماست
سرمایه‌گذاری صندوق ملی محیط زیست در پارک ملی گلستان برای رونق بوم‌گردی و حفاظت پایدار طبیعت
اصلاح قانون نظام مهندسی با هدف ارتقای تاب‌آوری ساختمان‌ها در دستور کار مجلس قرار دارد