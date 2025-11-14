رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با اصلاح الگوی کشت، بهره وری منابع آب و امنیت غذایی کشور افزایش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: برای گذر از بحران آب و جلوگیری از نتیجه خروجی کاهش تولیدات محصولات کشاورزی و تهدید امنیت غذایی ناگریز به اتخاذ برخی تمهیدات در راستای ارتقای بهره وری هستیم.

به گفته وی، تسریع در اجرای سیستم های نوین آبیاری نیازمند حمایت سازمان برنامه و بودجه است چراکه سال قبل میزان درصد اجرای سیستم های نوین آبیاری بدلیل تعرفه های اعلامی سازمان برنامه، حتی مبالغ اعلامی‌ جوابگوی ۵۰ درصد اجرای سیستم های نوین آبیاری را پوشش نمی داد که براین اساس کشاورزان رغبتی برای اجرا نداشتند، درحالیکه طبق قانون باید ۸۰ درصد هزینه اجرای سامانه ها توسط دولت پرداخت شود.

عالمی با بیان اینکه در وزارت نیرو برنامه ای برای بحران آب وجود ندارد،گفت: بحران آب باید توسط وزارت نیرو مدیریت شود، نه اینکه تنها در پشت بحران آب سوء مدیریت های خود را پنهان و عدم برنامه ریزی را پشت بحران آب نگذاریم چراکه در سال های پربارش وزارت نیرو برنامه درستی صورت بگیرد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه برنامه مدونی برای اجرای اصلاح روش های آبی و اصلاح الگوی کشت وجود ندارد، گفت: مصوبه الگوی کشت تنها برعهده وزارت خانه نیست، از این رو سایر وزارتخانه های ذی ربط باید پای کار بیایند که براین اساس برنامه مدونی باید صورت بگیرد.

 

برچسب ها: بهره وری آب ، سامانه نوین آبیاری ، منابع آبی
خبرهای مرتبط
بیش از ۴۰۰ هزار حلقه چاه فاقد پروانه در بخش کشاورزی داریم
توسعه سامانه نوین آبیاری راهی برای گذر از خشکسالی و کمبود آب در بخش کشاورزی
۲۵ میلیارد متر مکعب آب صرف تولید سبزی و صیفی می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث سال ۹۹ همچنان بلاتکلیف؛ خبری از سامانه سازمان امور مالیاتی نیست!
خریداران مجاز بنزین سوپر وارداتی از بورس انرژی چه کسانی هستند؟+ فیلم
چت بات بازار سرمایه مسیری رایگان برای پاسخ به سوال سهامداران+ فیلم
۱۹ درصد از مشترکان برق استان تهران پرمصرف هستند/ برنامه ریزی برای نصب ۱۲ مگاوات پنل خورشیدی در پشت بام مدارس و مساجد
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۳ آبان ماه
پیش بینی هوای ۲ روز آینده؛ جوی پایدار و افزایش آلودگی هوا در کلان‌شهر‌ها
توصیه به خریداران طلا؛ از سرمایه مازاد استفاده کنید
توسعه مکانیزاسیون کلید کاهش ضایعات و پایداری امنیت غذایی
ورودی‌های آزادراه تهران-شمال و جاده چالوس مسدود شد
تولید تخم مرغ کاهشی است
آخرین اخبار
از کاهش شاخص‌های نماگر تالار شیشه‌ای تا اجرای طرح معاملات پایانی
توصیه به خریداران طلا؛ از سرمایه مازاد استفاده کنید
گوجه فرنگی گران شد
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۳ آبان ماه
تقویت و شفافیت نظم مالی کشور از طریق صدور صورتحساب‌های الکترونیکی
بالای ۹۱ درصد قطعات و تجهیزات مورد نیاز نیروگاهی در حوزه تعمیراتی در داخل کشور ساخته می‌شود+ فیلم
تولید تخم مرغ کاهشی است
۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه فرسوده و با راندمان پایین داریم
ترخیص خودرو‌های وارداتی از گمرکات کشور در حال اجراست
ورودی‌های آزادراه تهران-شمال و جاده چالوس مسدود شد
بالای ۹۱ درصد ظرفیت مخازن نیروگاهی پر از سوخت مایع است
تردد روان در بیشتر محور‌های شمالی
پیش بینی هوای ۲ روز آینده؛ جوی پایدار و افزایش آلودگی هوا در کلان‌شهر‌ها
۱۹ درصد از مشترکان برق استان تهران پرمصرف هستند/ برنامه ریزی برای نصب ۱۲ مگاوات پنل خورشیدی در پشت بام مدارس و مساجد
توسعه مکانیزاسیون کلید کاهش ضایعات و پایداری امنیت غذایی
خریداران مجاز بنزین سوپر وارداتی از بورس انرژی چه کسانی هستند؟+ فیلم
چت بات بازار سرمایه مسیری رایگان برای پاسخ به سوال سهامداران+ فیلم
انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث سال ۹۹ همچنان بلاتکلیف؛ خبری از سامانه سازمان امور مالیاتی نیست!
حتی با افزایش تولید انرژی، قطعی برق و گاز برطرف نمی‌شود/ مردم در مورد انرژی مقصر نیستند
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین_ کرج
نواحی غربی کشور هفته آینده بارانی می‌شود
آغاز عملیات اجرایی پروژه ۶۰ هکتاری نهضت ملی مسکن
تامین کود پایه چالش پیش روی کشاورزان
سکونت ۵۰ درصد از جمعیت کردستان در سکونتگاه‌های غیررسمی
تشکیل سایت لجستیک کردستان در دستور کار قرار گرفت/ ایجاد کارگروه مشترک برای ساماندهی بافت‌های فرسوده