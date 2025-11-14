باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: برای گذر از بحران آب و جلوگیری از نتیجه خروجی کاهش تولیدات محصولات کشاورزی و تهدید امنیت غذایی ناگریز به اتخاذ برخی تمهیدات در راستای ارتقای بهره وری هستیم.

به گفته وی، تسریع در اجرای سیستم های نوین آبیاری نیازمند حمایت سازمان برنامه و بودجه است چراکه سال قبل میزان درصد اجرای سیستم های نوین آبیاری بدلیل تعرفه های اعلامی سازمان برنامه، حتی مبالغ اعلامی‌ جوابگوی ۵۰ درصد اجرای سیستم های نوین آبیاری را پوشش نمی داد که براین اساس کشاورزان رغبتی برای اجرا نداشتند، درحالیکه طبق قانون باید ۸۰ درصد هزینه اجرای سامانه ها توسط دولت پرداخت شود.

عالمی با بیان اینکه در وزارت نیرو برنامه ای برای بحران آب وجود ندارد،گفت: بحران آب باید توسط وزارت نیرو مدیریت شود، نه اینکه تنها در پشت بحران آب سوء مدیریت های خود را پنهان و عدم برنامه ریزی را پشت بحران آب نگذاریم چراکه در سال های پربارش وزارت نیرو برنامه درستی صورت بگیرد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه برنامه مدونی برای اجرای اصلاح روش های آبی و اصلاح الگوی کشت وجود ندارد، گفت: مصوبه الگوی کشت تنها برعهده وزارت خانه نیست، از این رو سایر وزارتخانه های ذی ربط باید پای کار بیایند که براین اساس برنامه مدونی باید صورت بگیرد.