\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0622\u0632\u0627\u062f \u0648 \u0641\u0631\u0646\u06af\u06cc \u0628\u0627\u0632\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0645\u0628\u0633\u062a\u06af\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u06f2\u06f0\u06f2\u06f5 \u0627\u0632 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u06f2\u06f7 \u062a\u0627 \u06f3\u06f0 \u0622\u0628\u0627\u0646\u200c\u0645\u0627\u0647 \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0633\u0647 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u067e\u062e\u0634 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n