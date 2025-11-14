امام جمعه موقت تهران با اشاره به کاهش بارش باران و نزولات آسمانی، گفت: کاهش باران در ایران در ۵۸ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران گفت: اولین مساله ما کاهش بارش باران و نزولات آسمانی است که این موضوع در ۵۸ سال اخیر در ایران بی سابقه بوده است.

وی ادامه داد: کاهش نزولات آسمانی فقط مربوط به ایران نیست و مربوط به کل جهان می‌شود. در کشور‌های اسلامی نماز باران خوانده شده و در گوشه و کنار کشور ما نیز خبر‌هایی از برپایی نماز باران می‌رسد.

خاتمی بیان کرد: براین اساس کاهش نزولات آسمانی و باران مساله جهانی است و سیاسی و جهانی نیست و مساله همگانی است و همه باید برای عبور از این مشکل دست به دست هم دهند.

خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر لزوم صرفه جویی در آب گفت: دین اسلام به صرفه جویی بها می‌دهد؛ اسراف، منکر است. کسی که برای وضو شیر آب را باز نگه می‌دارد، آن فرد منکر انجام داده و باید با شیوه درست نهی از منکر کرد. حتی آن‌هایی که به دین پایبند نیستند، بدانند که خطر بیخ گوش ماست. وضعیت سد‌ها مشخص است پس دست به دست هم داده تا مشکل حل شود.

وی با بیان اینکه «امر به معروف صرفه جویی و نهی از منکر اسراف» دارم، گفت: نماز باران از مستحبات است که برگزاری آن آدابی دارد که از جمله آن، توبه و استعفار و آشتی با خدا، روزه گرفتن قبل از نماز و حضور سالمندان و کودکان در نماز باران است.

خاتمی ادامه داد: در این وضعیت گناه اثر دارد که نمونه آن کفران نعمت است خداوند نعمت جمهوری اسلامی را داده و باید تشکر کرد. زور به مردم گفته نشده و حق مردم داده شود و کم فروشی و گران فروشی و ترک امر به معروف و نهی از منکر صورت نگیرد.

وی با اشاره به برخی از روایات، گفت: وقتی گروهی معصیت کنند خداوند بارانش را می‌گیرد، پس گناه اثر دارد و باید رو به خدا بیاورید؛ به حمدالله نماز باران در کشور خوانده می‌شود لذا با اخلاص و عشق و با تضرع در آن شرکت کنید که انشالله اثر می‌کند.

امام جمعه موقت تهران همچنین بیان کرد: در چند روز گذشته ترامپ به صراحت گفت که در حمله اسرائیل به ایران، رهبری حمله را به عهده داشته است. او اعتراف کرده است.

وی ادامه داد: در واکنش، دستگاه دیپلماسی بیانیه داد محکوم کرد، اما ولی پیشنهادم این است که با این اعتراف ترامپ به مجامع بین‌المللی شکایت کنیم دستگاه دیپلماسی به صراحت از ترامپ جنایتکار شکایت کند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به جلسات علنی مجلس برای بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: مجلس شورای اسلامی اقدام به ارزیابی عملکرد اجرای برنامه هفتم کرده که کار خوب و مثبتی است؛ این خوب نیست که تنها اندکی از برنامه ششم عملیاتی شده است.

وی ادامه داد: برنامه هفتمی که مورد نظر مقام معظم رهبری است، باید عملیاتی شود. خوشبینی‌ام این است که این کار مجلس مچ‌گیری از دولت نیست بلکه کمک به دولت به شمار می‌آید.

خاتمی همچنین با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، گفت: دعاگوی کسانی هستم که با هر خط و مشی، کمک می‌کنند تا مردم خروجی نظام اسلامی را در سفره‌شان ببینند.

وی با انتقاد از گرانی‌ها گفت: شاهد لحظه به لحظه گرانی هستیم. مسئولان که برای این مردم خوب و مومن کار می‌کنند، بیشتر از قبل تلاش و کار جهادی کنند.

خاتمی همچنین با تاکید بر اینکه مسئله حجاب، مسئله شرعی و قانونی است، گفت: بی‌حجاب‌ها دو گروه هستند؛ یک گروه معاندان و کسانی که لجبازی می‌کنند و باید قانون با آنها برخورد کند. گروه دوم کسانی‌اند که معاند نیستند و مسلمان و شیعه هستند و چه بسا در عزای فاطمه (س) هم خوب گریه می‌کنند. به این افراد دلسوزانه می‌گویم که خودتان را در اردوگاه فاطمه (س) قرار بدهید؛ «ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزنده‌ترین زینت زن حفظ حجاب است»

وی ادامه داد: اخیرا یک آمریکایی در کتابی که علیه دولت ترامپ نوشته، به زنان ایرانی می‌گوید که اگر حجاب را بردارید، درگیر کودتای سازمان سیا شده‌اید و آنها مصمم به ویران کردن ایران هستند. به همه خانم‌هایی که حجاب رعایت نمی‌کنند، دلسوزانه می‌گویم به فکر کشور و دین‌تان باشید. آنها پشت صحنه خواب‌های این چنینی برای شما دیده‌اند که انشاءالله خواب‌هایشان آشفته می‌شود.

خاتمی اضافه کرد: انشاءالله خانم‌های بی‌حجاب تجدیدنظر می‌کنند و به حوزه دین و حوزه حضرت زهرا (س) برمی‌گردند که آقا فرمود «حجاب زینبی و حجاب فاطمی»

امام جمعه موقت تهران به سالگرد وفات علامه طباطبایی مفسر و فیلسوف اشاره و اظهار کرد: علامه طباطبایی در احیای حوزه و تفسیر قرآن و فلسفه نقش اساسی داشت.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
1 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون دشمن درجه یک ملت ایران است و هم در امور داخله ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
2 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار از سال 1357 تاکنون دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری است و هم در امور داخله ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
3 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از گروهک تروریستی ضد انقلاب از سال 1357 تاکنون ضد علیه حکومت نظام جمهوری اسلامی استفاده می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
4 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه بیش از 80 کشور جنایتکار دیگر درجنگ تحمیلی هشت ساله از صدام جنایتکار کمک، حمایت و پشتیبانی تسلیحاتی و مالی می کردند.
5 - راه مذاکره با آمریکا بسته است آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از سال 1360 تاکنون ضد علیه ایران از گروهک تروریستی منافقین و سایر گروه های تروریستی استفاده می کنند و همچنان نیز ادامه می کنند.
6 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار در 12 تیرماه 1367، یک فروند هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، در پرواز معمولی برنامه‏ریزی شده 655، از بندرعباس به مقصد دبی در حالی که هنوز سقف پرواز مورد نظر را به دست نیاورده بود بر فراز آب‏های سرزمینی ایران و در آب‏های اطراف جزیره هنگام، در حمله ای تروریستی به وسیله شلیک دو موشک از ناو آمریکایی وینسنس مورد اصابت قرار گرفت و منفجر شد و تمامی 290 نفر مسافر و خدمه آن به شهادت رسیدند. 118 نفر از این مسافران بی‏گناه، زن و کودک بودند.
7 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار از تروریست ها در ایران کمک و حمایت می کنند.
8 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که دولت وحشی ترامپ جنایتکار و ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در 13 دی ماه سال 1398 در فرودگاه بین المللی بغداد سردار سلیمانی را ترور کردند.
9 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که نیروی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در تیر ماه 1404 با دستور مستقیم، علنی و آشکار ترامپ جنایتکار به تأسیسات هسته ای ایران حمله کرده است.

آمریکا جنایتکار و هم اروپا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایر سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از سال 1357 تاکنون از گروهک تروریستی ضد انقلاب ضد علیه حکومت نظام جمهوری اسلامی و هم ضد علیه ملت ایران استفاده می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
آمریکا جنایتکار و هم اروپا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایر سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از سال 1360 تاکنون از گروهک تروریستی منافقین ضد علیه حکومت نظام جمهوری اسلامی و هم ضد علیه ملت ایران استفاده می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
۴
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایران تنها کشور اسلامی است که از سال 1357 تاکنون در منطقه خاورمیانه و جهان با شجاعت در برابر آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار ایستاده است.
۱۳:۴۴ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
ایران تنها کشور اسلامی است که از سال 1357 تاکنون در منطقه خاورمیانه و جهان با شجاعت در برابر آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار ایستاده است.
۵
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
ایران اگر در سال 1359 تا 1367 خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد آمریکا جنایتکار دیگر امروز جرات نمی کرد به ایران تجاوز و حمله کند.
ایران اگر در سال 1359 تا 1367 خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد اسرائیل جنایتکار دیگر امروز جرات نمی کرد به ایران تجاوز و حمله کند.
۴
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
در حالی که رئیس دولت دائم از کمبود منابع سخن می‌گوید، هزینه‌های میلیاردی از بودجۀ پیش‌بینی نشده برای سفرهای خارجی چه توجیهی دارد؟
۱۳:۴۴ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
در حالی که رئیس دولت دائم از کمبود منابع سخن می‌گوید، هزینه‌های میلیاردی از بودجۀ پیش‌بینی نشده برای سفرهای خارجی چه توجیهی دارد؟
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
جنایات جنگی رژیم وحشی صدام جنایتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله ثابت کرده است و نشان داده است که متأسفانه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قانون و عدالت وجود ندارد.

جنایات جنگی رژیم وحشی صدام جنایتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله ثابت کرده است و نشان داده است که متأسفانه در شورای حقوق بشر شورای امنیت سازمان ملل متحد قانون و عدالت وجود ندارد.

جنایات جنگی رژیم وحشی صدام جنایتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله ثابت کرده است و نشان داده است که متأسفانه در شورای حقوق بشر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قانون و عدالت وجود ندارد.
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
و این در حالی است که جنایت، تجاوز و حمله آمریکا جنایتکار به ایران در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله در 31 شهریور ماه سال 1359 شروع شده است و نه در خرداد و تیر ماه سال 1404
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
تکرار ادعاها علیه ایران در بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی، دخالت و مداخله در امور داخلی ایران است و هم 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت دولت، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
ایران از سال 1392 تاکنون هزاران بار با مسئولین بی ادب انگلیس جنایتکار مذاکره و گفت وگو کرده است، باز هم و هنوز هم انگلیس جنایتکار ایران را در مذاکره و توافق هسته ای برجام و... محکوم و متهم می کند و متأسفانه دولت، وزیر امور خارجه، مسئولان و نمایندگان مجلس سکوت کردند چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
نیرو‌های مسلح در آمادگی کامل به سر می‌برند و آماده پاسخ پشیمان‌کننده به هر تجاوزی هستند.
در این جلسه، سرلشکر موسوی گزارشی از آخرین وضعیت نیرو‌های مسلح و آمادگی دفاعی نیرو‌های مسلح برای مقابله با تهدیدات و همین‌طور اقدامات و عملیات‌های نیرو‌های مسلح در دوره جنگ ۱۲ روزه و ضرباتی که نیرو‌های مسلح به رژیم صهیونیستی وارد کرد، ارائه داد و تاکید کرد که با قوت و قدرت در برابر دشمنان می‌ایستیم و از کشور دفاع می‌کنیم.
در این جلسه معاونان سرلشکر موسوی گزارشی از حوزه ماموریتی خود دادند که طبق آن، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل به سر می‌برند و در بالاترین سطح آمادگی‌های دفاعی و رزمی قرار دارند و آماده پاسخ پشیمان‌کننده به هر تجاوزی هستند و اگر احیانا تجاوزی علیه کشور ما صورت بگیرد، پاسخ ما قاطع‌تر و دردناک‌تر از دفعه پیش خواهد بود چون اکنون توان و آمادگی ما بسیار بیشتر و بالاتر است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
ایران یا باید تسلیم آمریکا و اروپا شود و یا باید مذاکره و توافق هسته ای برجام به طور رسمی لغو کند چون به خاطر که مذاکره و گفت وگو از سال 1392 نتیجه و جواب نداده است و مشکل اصلی ایران هم با آمریکا و هم اروپا از طریق مذاکره ، گفت وگو و توافق هسته ای برجام حل وفصل نخواهد شد و حل نمی شود.

نتیجه مذاکره از سال 1392 تاکنون صفر!
نتیجه مذاکره ترور سردار سلیمانی در فروردگاه بین المللی بغداد توسط ارتش وحشی آمریکا جنایتکار با دستور مستقیم ترامپ جنایتکار بوده است.
نتیجه اقدامات تروریستی در تهران و سایر شهرهای ایران!
نتیجه مذاکره تجاوز و حمله نیروی هوایی ارتش وحشی رژیم صهیونیستی به ایران قتل عام و بمباران مردم عادی در همه شهرهای ایران با کمک، حمایت و پشتیبانی همه جانبه آمریکا جنایتکار با دستور ترامپ جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه های بین المللی خیانتکار!
نتیجه مذاکره تجاوز و حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به تاسیسات هسته ای ایران با مجوز و دستور مستقیم علنی و آشکار ترامپ جنایتکار بوده است.
