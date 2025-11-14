باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران گفت: اولین مساله ما کاهش بارش باران و نزولات آسمانی است که این موضوع در ۵۸ سال اخیر در ایران بی سابقه بوده است.

وی ادامه داد: کاهش نزولات آسمانی فقط مربوط به ایران نیست و مربوط به کل جهان می‌شود. در کشور‌های اسلامی نماز باران خوانده شده و در گوشه و کنار کشور ما نیز خبر‌هایی از برپایی نماز باران می‌رسد.

خاتمی بیان کرد: براین اساس کاهش نزولات آسمانی و باران مساله جهانی است و سیاسی و جهانی نیست و مساله همگانی است و همه باید برای عبور از این مشکل دست به دست هم دهند.

خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر لزوم صرفه جویی در آب گفت: دین اسلام به صرفه جویی بها می‌دهد؛ اسراف، منکر است. کسی که برای وضو شیر آب را باز نگه می‌دارد، آن فرد منکر انجام داده و باید با شیوه درست نهی از منکر کرد. حتی آن‌هایی که به دین پایبند نیستند، بدانند که خطر بیخ گوش ماست. وضعیت سد‌ها مشخص است پس دست به دست هم داده تا مشکل حل شود.

وی با بیان اینکه «امر به معروف صرفه جویی و نهی از منکر اسراف» دارم، گفت: نماز باران از مستحبات است که برگزاری آن آدابی دارد که از جمله آن، توبه و استعفار و آشتی با خدا، روزه گرفتن قبل از نماز و حضور سالمندان و کودکان در نماز باران است.

خاتمی ادامه داد: در این وضعیت گناه اثر دارد که نمونه آن کفران نعمت است خداوند نعمت جمهوری اسلامی را داده و باید تشکر کرد. زور به مردم گفته نشده و حق مردم داده شود و کم فروشی و گران فروشی و ترک امر به معروف و نهی از منکر صورت نگیرد.

وی با اشاره به برخی از روایات، گفت: وقتی گروهی معصیت کنند خداوند بارانش را می‌گیرد، پس گناه اثر دارد و باید رو به خدا بیاورید؛ به حمدالله نماز باران در کشور خوانده می‌شود لذا با اخلاص و عشق و با تضرع در آن شرکت کنید که انشالله اثر می‌کند.

امام جمعه موقت تهران همچنین بیان کرد: در چند روز گذشته ترامپ به صراحت گفت که در حمله اسرائیل به ایران، رهبری حمله را به عهده داشته است. او اعتراف کرده است.

وی ادامه داد: در واکنش، دستگاه دیپلماسی بیانیه داد محکوم کرد، اما ولی پیشنهادم این است که با این اعتراف ترامپ به مجامع بین‌المللی شکایت کنیم دستگاه دیپلماسی به صراحت از ترامپ جنایتکار شکایت کند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به جلسات علنی مجلس برای بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: مجلس شورای اسلامی اقدام به ارزیابی عملکرد اجرای برنامه هفتم کرده که کار خوب و مثبتی است؛ این خوب نیست که تنها اندکی از برنامه ششم عملیاتی شده است.

وی ادامه داد: برنامه هفتمی که مورد نظر مقام معظم رهبری است، باید عملیاتی شود. خوشبینی‌ام این است که این کار مجلس مچ‌گیری از دولت نیست بلکه کمک به دولت به شمار می‌آید.

خاتمی همچنین با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، گفت: دعاگوی کسانی هستم که با هر خط و مشی، کمک می‌کنند تا مردم خروجی نظام اسلامی را در سفره‌شان ببینند.

وی با انتقاد از گرانی‌ها گفت: شاهد لحظه به لحظه گرانی هستیم. مسئولان که برای این مردم خوب و مومن کار می‌کنند، بیشتر از قبل تلاش و کار جهادی کنند.

خاتمی همچنین با تاکید بر اینکه مسئله حجاب، مسئله شرعی و قانونی است، گفت: بی‌حجاب‌ها دو گروه هستند؛ یک گروه معاندان و کسانی که لجبازی می‌کنند و باید قانون با آنها برخورد کند. گروه دوم کسانی‌اند که معاند نیستند و مسلمان و شیعه هستند و چه بسا در عزای فاطمه (س) هم خوب گریه می‌کنند. به این افراد دلسوزانه می‌گویم که خودتان را در اردوگاه فاطمه (س) قرار بدهید؛ «ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزنده‌ترین زینت زن حفظ حجاب است»

وی ادامه داد: اخیرا یک آمریکایی در کتابی که علیه دولت ترامپ نوشته، به زنان ایرانی می‌گوید که اگر حجاب را بردارید، درگیر کودتای سازمان سیا شده‌اید و آنها مصمم به ویران کردن ایران هستند. به همه خانم‌هایی که حجاب رعایت نمی‌کنند، دلسوزانه می‌گویم به فکر کشور و دین‌تان باشید. آنها پشت صحنه خواب‌های این چنینی برای شما دیده‌اند که انشاءالله خواب‌هایشان آشفته می‌شود.

خاتمی اضافه کرد: انشاءالله خانم‌های بی‌حجاب تجدیدنظر می‌کنند و به حوزه دین و حوزه حضرت زهرا (س) برمی‌گردند که آقا فرمود «حجاب زینبی و حجاب فاطمی»

امام جمعه موقت تهران به سالگرد وفات علامه طباطبایی مفسر و فیلسوف اشاره و اظهار کرد: علامه طباطبایی در احیای حوزه و تفسیر قرآن و فلسفه نقش اساسی داشت.

منبع: ایسنا