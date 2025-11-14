روند نزولی نرخ زاد و ولد در ترکیه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0647\u0634\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f: \u0631\u0648\u0646\u062f \u0646\u0632\u0648\u0644\u06cc \u0646\u0631\u062e \u0632\u0627\u062f \u0648 \u0648\u0644\u062f \u062f\u0631 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647\u060c \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0631\u0634\u062f \u067e\u06cc\u0631\u06cc \u062c\u0645\u0639\u06cc\u062a \u0628\u0647 \u062d\u062f\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0686\u0634\u0645 \u0627\u0646\u062f\u0627\u0632 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0637\u0648\u0631 \u062c\u062f\u06cc \u062a\u062d\u062a \u062a\u0627\u062b\u06cc\u0631 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u062f\u0627\u062f.\n\u00a0\n