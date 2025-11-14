باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روند نزولی نرخ زاد و ولد در ترکیه + فیلم

بحران پیری و کاهش جمعیت در ترکیه به بحران جدی تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارشناسان هشدار دادند: روند نزولی نرخ زاد و ولد در ترکیه، در کنار رشد پیری جمعیت به حدی رسیده که چشم انداز اقتصادی این کشور را به طور جدی تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 

مطالب مرتبط
روند نزولی نرخ زاد و ولد در ترکیه + فیلم
young journalists club

 اگه جمعیت کشورمان کم بشود چه اتفاقی می‌افتد؟ + فیلم

روند نزولی نرخ زاد و ولد در ترکیه + فیلم
young journalists club

دو موضوع وجود دارد که باعث کاهش جمعیت در روستاها شده است + فیلم

روند نزولی نرخ زاد و ولد در ترکیه + فیلم
young journalists club

مواجه کره جنوبی با بحران جمعیتی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بارش‌ها از دهم‌ آذرماه به سمت ایران حرکت می‌کند + فیلم
۸۲۷۳

بارش‌ها از دهم‌ آذرماه به سمت ایران حرکت می‌کند + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
توقیف نفتکش متخلف توسط سپاه در دنیا + فیلم
۱۱۸۳

توقیف نفتکش متخلف توسط سپاه در دنیا + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
نسخه‌پیچی کارشناس مزدور برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس؛ تجویز حمله به نیرو‌های نظامی ایران! + فیلم
۱۱۱۴

نسخه‌پیچی کارشناس مزدور برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس؛ تجویز حمله به نیرو‌های نظامی ایران! + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
ماجرای تلخ شهادت شهید طهرانی مقدم + فیلم
۱۰۷۹

ماجرای تلخ شهادت شهید طهرانی مقدم + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
روش ساده خانگی برای از بین بردن حشرات داخل خاک گلدان + فیلم
۸۴۶

روش ساده خانگی برای از بین بردن حشرات داخل خاک گلدان + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
ترکیه هم مثل ایران گرونی هست مردمش تو سختی دارن زندگی میکنند بخاطر همین هست رشد جمعیت رو به کاهش رفته باز خوبه با دادن امتیازات به خانواده ها کمک مالی میکنه
۰
۰
پاسخ دادن