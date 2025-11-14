نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه ملت و دولت در کنار هم به مدیریت آب توجه داشته باشند، گفت: از شرکت های دانش بنیان در این حوزه بهره گرفته شود.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ آیت الله رسول فلاحتی ، نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در آیین عبادی سیاسی خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلی امام خمینی ( ره ) رشت به ادامه وظایف حاکم و مدیران نظام اسلامی اشاره کرد و گفت : حفظ اسرار مردم و جامعه یکی از ویژگی های بارز حاکم اسلامی است.



نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه رعایت احترام به عموم مردم و فاش نشدن مشکلات و اسرار جامعه از اهم وظایفی است که باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: نبود این اطمینان سبب رواج بی اعتمادی در جامعه می شود.



آیت الله فلاحتی به روز کتاب ، کتابخوانی و کتابداری اشاره کرد و افزود : مطالعه با توجه به گسترش فضای مجازی در جامعه کاهش یافته است، فرهنگ کتابخوانی در جامعه نهادینه شود.

وی با تاکید بر اینکه انس با کتاب در قشرجوانان ونوجوانان مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: در شان و منزلت ملت ایران نیست با توجه به تمدن کهن و نخبگان و فرهیختگان، چنین شاهد کاهش مطالعه در جامعه باشیم. ‌

نماینده ولی فقیه در گیلان به گسترش فضای مجازی اشاره و تصریح کرد: انحراف فکری ، سیاسی و به دور نگه داشتن ملت ها از آیین های دینی آداب و رسومشان، از مضرات فضای مجازی و از اهداف دشمنان است‌.

آیت الله فلاحتی به مسئله کم آبی اشاره کرد و افزود: ۹۰ درصد آب کشور در صنعت و کشاورزی استفاده می شود،استفاده بهینه با بهره گیری از فناوری نوین و ترویج شیوه های نوین آبیاری کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.‌

وی ادامه داد : ۱۰ درصد آب کشور آب شرب است، یکی از علل عوامل خشکسالی بی توجهی به نعمت و عدم شکر گزار ی است.‌



وی خاطر نشان ساخت : دولت و ملت در کنار هم در مدیریت آب کوشا باشند ، در این حوزه و بحران از شرکت های دانش بنیان بهره گرفته شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان اظهار داشت : ملت ایران هیچ تحقیری را نمی پذیرید و با کشور های استکبار مقابله خواهد کرد.