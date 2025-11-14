باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش‌های میدانی، رژیم صهیونیستی روز جمعه پیکر‌های ۱۵ شهید دیگر از مردم نوار غزه را در چارچوب توافق تبادل با مقاومت فلسطین تحویل داد. این هشتمین ارسالی از پیکر‌های شهدا است که از زمان اجرای توافق آتش‌بس در ماه اکتبر گذشته بازگردانده شده است.

پیکر‌ها از طریق صلیب سرخ بین‌المللی به بیمارستان ناصر در خان‌یونس واقع در جنوب نوار غزه انتقال یافت. بر اساس گزارش‌ها، یک کمیته پزشکی ویژه تصمیم گرفته است پیکر‌های ۲۷ شهید دیگر را که به دلیل شدت جراحات غیرقابل شناسایی هستند، دفن کند.

تاکنون از میان ۳۱۵ پیکر تحویل داده شده، تنها ۹۱ شهید شناسایی شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از این پیکر‌ها با آثار شکنجه شدید، مثله‌شدگی و آسیب‌های عمدی بازگردانده شده‌اند.

این در حالی است که شب گذشته نیز گردان‌های قسام و گروهان‌های قدس جسد یکی دیگر از اسرای اسرائیلی را از طریق صلیب سرخ تحویل دادند.

منبع: الجزیره