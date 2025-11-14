گام نخست رزمایش «اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه» در مناطق منتخبی از کشور برگزار شد و نتایج فنی این رزمایش در دست بررسی کارشناسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور به اطلاع عموم مردم شریف ایران میرساند در ادامه رزمایشهای عملیاتی سازمان پدافند غیرعامل کشور در ایام نکوداشت پدافند غیرعامل و مطابق با تدابیر و سیاستهای ابلاغی کارگروه دائمی پدافند غیرعامل و در راستای ارتقای سطح آمادگی ملی بهویژه در دستگاههای اجرایی، گام نخست رزمایش اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه با موفقیت در مناطق منتخب کشور برگزار شد.
این بخش از رزمایش با هدف سنجش کارایی و میزان آمادگی سامانه ارسال هشدار عمومی (Cell Broadcasting) و ارزیابی میزان پوشش، سرعت و دقت در ارسال پیامهای هشدار اضطراری به شهروندان انجام گرفت.
در حال حاضر، نتایج تخصصی و فنی این رزمایش در دست بررسی کارشناسی است و بهمنظور بهبود عملکرد سامانه و ارتقای سطح آمادگی، در حال تحلیل و جمعبندی نهایی میباشد.
سازمان پدافند غیرعامل کشور ضمن قدردانی از مردم شریف ایران، رسانه ملی، خبرگزاریها و فعالان رسانهای در فضای مجازی که در اطلاعرسانی این رزمایش همکاری صمیمانه داشتند، تأکید مینماید که آمادگی در برابر تهدیدها و مخاطرات امری مستمر و دائمی است.
همچنین، این سازمان از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتور همراه اول بهدلیل همکاری در اجرای این رزمایش تقدیر میکند.
بدیهی است در گامهای آتی، رزمایشهای مشابه در گستره جغرافیایی وسیعتر و با مشارکت سایر اپراتورهای تلفن همراه کشور برگزار خواهد شد.
زمان اجرای این رزمایشها متعاقباً از طریق مبادی رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی پایداری ملی