معاون شرکت برق حرارتی گفت: در حال حاضر، بالای ۹۱ درصد ظرفیت مخازن نیروگاهی پر از سوخت مایع است و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند تا زمستان خوبی را پشت سر بگذاریم.  

اسکندری، معاون شرکت برق حرارتی، در نشست خبری به تشریح وضعیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها و برنامه‌های زمستانی این شرکت پرداخت و گفت: بیشترین سوخت مصرفی نیروگاه‌ها گاز طبیعی است و در مواقعی که محدودیت‌هایی در تأمین گاز وجود دارد، از سوخت دوم استفاده می‌کنیم. در سطح کشور، ۱۴ نیروگاه وجود دارند که می‌توانند از مازوت به عنوان سوخت دوم استفاده کنند و مابقی نیروگاه‌ها از سوخت گازوئیل بهره‌برداری می‌کنند.

وی با تقدیر از وزارت نفت افزود: امسال هماهنگی بسیار خوبی بین وزارت نفت و ما برقرار شده و خوشبختانه از نظر دریافت گاز و سوخت مایع شرایط مطلوبی داریم. در حال حاضر، بالای ۹۱ درصد ظرفیت مخازن نیروگاهی پر از سوخت مایع است و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند تا زمستان خوبی را پشت سر بگذاریم.

اسکندری به تنوع سوخت اشاره کرد و گفت: ما در حال تست روش‌های مختلف سوخت هستیم، از جمله استفاده از ال‌پی‌جی. هماهنگی با وزارت نفت برای شروع این پروژه در حال انجام است و اگر موفق باشد، به عنوان سوخت برای نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

او همچنین به آمادگی بالای نیروگاه‌ها اشاره کرد و افزود: استاندارد جهانی برای آمادگی نیروگاه‌ها ۹۵ درصد است، اما ما در ایران با سخت‌گیری بیشتری بالای ۹۸ درصد آمادگی را حفظ کرده‌ایم. تابستان گذشته نیز با آمادگی بالای ۹۸ درصد به سر بردیم.

اسکندری در ادامه گفت: با توجه به کاهش مصرف در زمستان، ما آزادی عمل بیشتری برای انتخاب نیروگاه‌های بهینه خواهیم داشت و در کنار آن، بحث تعمیرات نیروگاه‌ها نیز در حال انجام است.

وی در پایان خبر خوشی را اعلام کرد و گفت: پیرو ابلاغ استاندارد سوخت ایران، مازوت با سولفور زیر ۰.۸ دهم تحویل داده شده و این موضوع نگرانی‌های آلایندگی مازوت را کاهش خواهد داد.

