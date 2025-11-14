امام جمعه سنندج با اشاره به اهمیت ایجاد صلح و سازش میان مردم گفت: هیچ عبادتی بالاتر از تلاش برای ایجاد صلح میان افراد نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان- ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در جمع نمازگزاران مسجد جامع سنندج اظهار کرد: پیامبر مکرم اسلام فرمودند است هیچ عبادتی به اندازه تلاش برای ایجاد صلح و سازش میان دو نفر یا یک جمع ارزش ندارد.

وی افزود: ایجاد صلح و سازش میان افراد عبادت است و فعالیت اعضای شورا‌های حل اختلاف در ایجاد صلح و صفا در جامعه ارزشمند است.

وی خاطر نشان کرد: قرآن کریم بزرگترین معجزه پیامبر الهی است که رعایت دستورات آن منجر به برقراری عدالت و سازش در جامعه می‌شود.

امام جمعه سنندج به اهمیت کار قضات پرداخت و یادآور شد: قاضی باید مدافع حقوق عامه باشد و نباید اجازه دهد حق هیچ مظلومی ضایع شود.

ماموستا رستمی تاکید کرد: رحم و مهربانی پروردگار زمانی شامل حال بندگان می‌شود که آنها نیز در حق هم مهربان باشند.

لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب به عنوان یک وظیفه انسانی

وی در ادامه به اهمیت آب به عنوان یک نعمت الهی و مایه حیات پرداخت و با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در منابع طبیعی به ویژه آب، گفت: رعایت اصول صرفه‌جویی در مصرف آب نه تنها یک وظیفه انسانی بلکه یک تکلیف اجتماعی و دینی است.

امام جمعه سنندج در ادامه هشدار داد که اگر بی‌توجهی ما به نحوه مصرف آب باعث کمبود این منبع حیاتی برای دیگران شود، باید در روز قیامت پاسخگو باشیم.

وی اضافه کرد: اغلب نقاط کشور با موضوع کم آبی و خشکسالی مواجه هستند و همه باید برای صرفه‌جویی از آب همت گمارند و از اسراف بپرهیزند.