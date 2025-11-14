اداره دفاع مدنی عراق از وقوع آتش‌سوزی در یک انبار مواد غذایی در شهرستان کوفه استان نجف خبر داد که در مجاورت سوله‌های کمیساریای عالی انتخابات این کشور واقع شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اداره دفاع مدنی عراق از وقوع آتش‌سوزی در یک انبار مواد غذایی در شهرستان کوفه از استان نجف اشرف خبر داد که در مجاورت سوله‌های کمیساریای عالی انتخابات این کشور واقع شده است.

بر اساس گزارش السومریه نیوز، تیم‌های آتش‌نشانی بلافاصله برای مهار آتش به محل اعزام شدند. این انبار در نزدیکی محل نگهداری صندوق‌های رأی کمیساریای عالی انتخابات عراق قرار داشت.

خوشبختانه با تلاش به موقع مأموران، آتش‌سوزی پیش از آنکه به سوله‌های انتخاباتی سرایت کند، کاملاً مهار شد. مقامات دفاع مدنی تأکید کردند که در این حادثه هیچ تلفات جانی گزارش نشده است.

منبع: سومریه نیوز

