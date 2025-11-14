باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - علی طهاری، مدیر کریدور فناوری تا بازار ستاد توسعه فناوری نان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ایران بر اساس آخرین آمار در جایگاه ششم تولید فناوری نانو در جهان قرار دارد و مسیر توسعه این حوزه از تولید علم به‌سوی تجاری‌سازی، توسعه بازار و صادرات تغییر جهت داده است. بیش از ۱۸۵۰ محصول نانویی در کشور دارای تأییدیه نانومقیاس هستند و اکنون در بازار حضور دارند.

طهاری حجم بازار محصولات نانویی را حدود ۹۷ همت اعلام کرد و افزود: سهم صادرات این حوزه با رقمی معادل ۱۸۳ میلیون دلار، نزدیک به یک‌سوم کل صادرات محصولات دانش‌بنیان کشور را تشکیل می‌دهد.

او ادامه داد: استفاده از نانوکاتالیست‌های ایرانی تاکنون حدود ۳۶۰ میلیون دلار کاهش ارزبری ایجاد کرده و در حوزه نانودارو‌ها نیز رقمی نزدیک به ۱۲۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی ثبت شده است.