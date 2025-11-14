باشگاه خبرنگاران جوان- آیتالله محمدرضا ناصری امامجمعه یزد در خطبههای نمازجمعه این هفته، با سفارش به تقوا، به تبیین دو موضوع کلیدی آرامش قلوب مؤمنان و بصیرت و هوشیاری نسبت به موضوع شایعهپراکنی پرداخت.
آیت الله ناصری با بیان اینکه زندگی در جهان امروز پر از آشوب، اضطراب و استرس است، به وضعیت کشورهای غربی مانند آمریکا اشاره کرد و گفت: در این کشورها آمار مشکلات روانی و خودکشی بسیار بالا است و نگرانی از آینده، مردم را آزار میدهد.
امام جمعه یزد افزود:، اما اسلام و قرآن به مؤمنان دستور دادهاند که همواره با توکل و ایمان به خداوند در آرامش باشند و آیه شریفه «الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» گواه این مدعاست.
وی با تأکید بر اینکه مؤمن به خدای کمال مطلق، قادر و روزیرسان توکل میکند، اظهار داشت: چنین انسانی هیچگاه مضطرب، ناامید و درمانده نمیشود، زیرا با یاد خدا، قلبش آرامش میگیرد و میداند که خداوند او را رها نمیکند. این اطمینان خاطر را در وجود شهدا و ایثارگران بهوضوح دیدهایم.
آیتالله ناصری در بخش دیگری از سخنانش، شایعهپراکنی را یکی از حربههای دشمن برای ضربهزدن به وحدت و آرامش جامعه دانست و گفت: شایعه یک حرکت بسیار زشت است که برای ایجاد تفرقه، ازبینبردن آبروی افراد و زیرسؤالبردن حیثیت آنها انجام میشود.
وی با استناد به آیه «وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا» تصریح کرد: انسان نباید آنچه را که به آن علم ندارد، دنبال کند؛ چرا که در قیامت از گوش، چشم و دل او سؤال خواهد شد.
امام جمعه یزد ادامه داد:از این رو و با عمل به توصیههای قرآنی و اخلاقی رسانهها به ویژه در فضای مجازی باید نسبت به نشر اخبار منفی، آبروی افراد و ایجاد نگرانی بیمورد برای مردم هوشیار بوده و با بصیرت رفتار کنند.
نماینده ولیفقیه در استان یزد با هشدار به اینکه دشمنان بهویژه صهیونیستها میلیاردها دلار برای شایعهسازی علیه نظام، رهبری و اعتقادات مردم هزینه میکنند، خطاب به مردم و ارکان اثرگذار اجتماعی گفت: حواستان جمع باشد که دنبال این شایعات نروید. وظیفه همه ما در برابر شایعه، دفاع از حق، جلوگیری از گسترش آن و تمرکز بر امید آفرینی، رفع شبهات و انتشار دستاوردهای مثبت است.
