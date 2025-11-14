آیت‌الله محمدرضا ناصری شایعه‌پراکنی را حربه دشمن برای ایجاد تفرقه و ضربه‌زدن به وحدت جامعه دانست و گفت: رسانه‌ها به ویژه در فضای مجازی باید نسبت به نشر اخبار منفی، آبروی افراد و ایجاد نگرانی بی‌مورد برای مردم هوشیار و با بصیرت رفتار کنند.

 باشگاه خبرنگاران جوان- آیت‌الله محمدرضا ناصری امام‌جمعه یزد در خطبه‌های نمازجمعه این هفته، با سفارش به تقوا، به تبیین دو موضوع کلیدی آرامش قلوب مؤمنان و بصیرت و هوشیاری نسبت به موضوع شایعه‌پراکنی پرداخت.

آیت الله ناصری با بیان اینکه زندگی در جهان امروز پر از آشوب، اضطراب و استرس است، به وضعیت کشور‌های غربی مانند آمریکا اشاره کرد و گفت: در این کشور‌ها آمار مشکلات روانی و خودکشی بسیار بالا است و نگرانی از آینده، مردم را آزار می‌دهد.

امام جمعه یزد افزود:، اما اسلام و قرآن به مؤمنان دستور داده‌اند که همواره با توکل و ایمان به خداوند در آرامش باشند و آیه شریفه «الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» گواه این مدعاست.

وی با تأکید بر اینکه مؤمن به خدای کمال مطلق، قادر و روزی‌رسان توکل می‌کند، اظهار داشت: چنین انسانی هیچ‌گاه مضطرب، ناامید و درمانده نمی‌شود، زیرا با یاد خدا، قلبش آرامش می‌گیرد و می‌داند که خداوند او را رها نمی‌کند. این اطمینان خاطر را در وجود شهدا و ایثارگران به‌وضوح دیده‌ایم.

آیت‌الله ناصری در بخش دیگری از سخنانش، شایعه‌پراکنی را یکی از حربه‌های دشمن برای ضربه‌زدن به وحدت و آرامش جامعه دانست و گفت: شایعه یک حرکت بسیار زشت است که برای ایجاد تفرقه، ازبین‌بردن آبروی افراد و زیرسؤال‌بردن حیثیت آن‌ها انجام می‌شود.

وی با استناد به آیه «وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا» تصریح کرد: انسان نباید آنچه را که به آن علم ندارد، دنبال کند؛ چرا که در قیامت از گوش، چشم و دل او سؤال خواهد شد.

امام جمعه یزد ادامه داد:‌از این رو و با عمل به توصیه‌های قرآنی و اخلاقی رسانه‌ها به ویژه در فضای مجازی باید نسبت به نشر اخبار منفی، آبروی افراد و ایجاد نگرانی بی‌مورد برای مردم هوشیار بوده و با بصیرت رفتار کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با هشدار به اینکه دشمنان به‌ویژه صهیونیست‌ها میلیارد‌ها دلار برای شایعه‌سازی علیه نظام، رهبری و اعتقادات مردم هزینه می‌کنند، خطاب به مردم و ارکان اثرگذار اجتماعی گفت: حواستان جمع باشد که دنبال این شایعات نروید. وظیفه همه ما در برابر شایعه، دفاع از حق، جلوگیری از گسترش آن و تمرکز بر امید آفرینی، رفع شبهات و انتشار دستاورد‌های مثبت است.

منبع:روابط عمومی 

برچسب ها: خطبه های نماز جمعه یزد ، توصیه قرآنی ، تقوای الهی ، امام جمعه یزد ، بیداری ملت های اسلامی ، شکست دشمنان اسلام ، بصیرت مردم
خبرهای مرتبط
قیام ۱۵ خرداد؛ شروع بیداری ملت و نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی
امام جمعه یزد:
امید به مذاکره هیچ دستاوردی ندارد/آنچه مردم مظلوم غزه و فلسطین را مقاوم‌کرده است ایمان و توکل به خداست
شکست هدف گذاری‌های دشمن با حضور پرشور مردم در انتخابات
بیداری ملت های آزاده جهان به برکت انقلاب اسلامی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.