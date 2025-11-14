رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: باتوجه به تغییر فصل و محدودیت عرضه، قیمت گوجه فرنگی با نوساناتی رو‌به‌رو شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی از ثبات بازار میوه و صیفی خبر داد و گفت: براساس آمار قیمت گوجه فرنگی نسبت به هفته قبل افزایشی و سیب زمینی و پیاز کاهشی بوده است.

به گفته وی، با توجه به تغییر فصل و عرضه محدود به استان فارس قیمت گوجه فرنگی نوساناتی داشته است که پیش بینی می شود که طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده با عرضه گوجه فرنگی از استان بوشهر بازار به تعادل برسد.

یاوری قیمت هرکیلو گوجه فرنگی در میدان را ۴۰ تا ۴۸ هزارتومان اعلام کرد و افزود: نرخ کنونی هرکیلو سیب زمینی ۲۷ تا ۳۰ هزارتومان و پیاز ۱۲ تا ۱۷ هزارتومان است.

رئیس اتحادیه بارفروشان از توزیع روزانه ۱۷ تا ۱۸ هزارتن محصول در میدان مرکزی خبر داد و گفت: براساس آمار توزیع محصولات باغی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد ناشی از قطعی برق، کمبود منابع آبی و گرانی نهاده های کشاورزی کاهش داشته است که با این وجود جوابگوی نیاز کشور را می دهد، اما از لحاظ قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داریم.

وی ادامه داد: وزارت جهاد به عنوان متولی امر باید خرید احتیاطی در حوزه سیب و پرتقال داشته باشد تا دچار کمبود نشویم، به طور معمول وزارت جهاد با خرید تضمینی شوک ۳ تا ۴ ماهه به بازار وارد می کند تا در ایام نوروز محصول با قیمت مناسب بدست مصرف کننده برسد، درحالیکه باید به گونه ای مدیریت کند تا سفره مردم کوچک نشود.

یاوری قیمت هرکیلو پرتقال تامسون شمال را ۵۰ تا ۷۵ هزارتومان، پرتقال جنوب ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، خیار گلخانه ای ۲۵ تا ۳۵ هزارتومان، سیب درختی زرد ۹۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، سیب درختی قرمز ۹۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، کیوی ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، انار مرغوب ۸۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، خرمالو کن ۷۰ تا ۸۰ هزارتومان و خرمالو شمال ۳۰ تا ۴۰ هزارتومان است‌.

رئیس اتحادیه بارفروشان از کاهش قیمت موز خبر داد و گفت: نرخ کنونی هرکیلو موز اکوادور ۱۲۰ تا ۱۳۵ هزارتومان، موز فیلیپین ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزارتومان، موز هندی ۹۰ تا ۹۵ هزارتومان و موز پاکستانی ۶۰ تا ۶۵ هزارتومان است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
کی ارزان بود
۰
۰
