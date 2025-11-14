اعتمادی، مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی، در نشست خبری به تشریح انواع قرارداد‌ها و برنامه‌های توسعه در صنعت برق کشور پرداخت و گفت: ما قرارداد‌هایی داریم که بر اساس قوانین توسعه کشور تنظیم شده‌اند. هدف از این قرارداد‌ها جذب سرمایه‌گذاران برای بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به ظرفیت ۵۳۰۰ مگاوات است.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌ها در راستای ارتقای نظام مالی کشور و با توجه به بند ۱۹ و ماده ۱۲ صورت می‌گیرد. همچنین، ما حدود ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه فرسوده و با راندمان پایین داریم که نیاز به بازسازی و سرمایه‌گذاری دارند.

اعتمادی ادامه داد: با توجه به توافقات انجام شده، تسهیلاتی برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌ایم که به کمک سازمان برنامه و بودجه میسر خواهد شد. همچنین، نیروگاه‌ها با توجه به تأمین امنیت گاز تهران، برنامه‌های خاصی برای استفاده بهینه از منابع گاز دارند.

وی در مورد وضعیت بازار تجهیزات سرمایشی گفت: در نیمه اول سال، قیمت ورود لوازم سرمایشی به کشور افزایش می‌یابد و این موضوع تأثیر زیادی بر مصرف گاز مایع دارد. پیش‌بینی می‌شود که تابستان سال آینده با چالش‌های بیشتری مواجه خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی همچنین به پیشرفت‌های وزارت انرژی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: ما در بخش انرژی خورشیدی و زغال‌سنگ هم فعالیت‌هایی داریم که به تولید برق بدون مصرف سوخت کمک خواهد کرد.

او در پایان تصریح کرد:ظرفیت داخلی برای احداث بخش بخار به اندازه کافی وجود دارد و سازندگان داخلی قادرند ۱۲ واحد جدید برای ما ایجاد کنند. امید داریم که با همکاری و همت همه ارگان‌ها، مشکلات موجود را رفع کنیم و به ظرفیت‌های بالاتری در تولید برق دست یابیم.