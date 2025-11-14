باشگاه خبرنگاران حجتالاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در خطبههای نماز جمعه این هفته سمنان با اشاره به بحران کمآبی در عرصه جهانی به دلیل خشکسالی و گرمسالیهای گفت: مدیریت مصرف آب ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی با قدردانی از تلاشهای استاندار و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: کنترل مصرف، مدیریت توزیع، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان در بارورسازی ابرها، اجرای طرحهای آبشیرینکن و آبرسانی از دریاها از وظایف دولت است.
خطیب جمعه سمنان با اشاره به اجرای طرح لولهگذاری انتقال آب از دریای خلیج فارس به کرمان، بیان کرد: استان سمنان دارای ردیف بودجه برای انتقال آب از دریای خزر است و اینک وظیفه دولت تامین آب برای این دیار از دریای خزر یا دیگر منابع آبی است.
وی تصریح کرد: انتظار میرود مجلس شورای اسلامی با تسریع در پیگیری تصویب برنامههای ملی در مدیریت بحران آب بیش از پیش همراهی کنند.,
حجتالاسلام والمسلمین مطیعی با اشاره به برنامهریزی اقامه جماعت نماز باران در سمنان، اظهار کرد: هر یک از نمازگزاران با خواندن دعا و مناجات، روزهگرفتن و اقامه نماز با خشوع و خضوع بارش باران را از خداوند متعال طلب کنند.
منبع ایرنا