رئیس قوه قضاییه گفت:ورود صرف قوه قضاییه به پرونده بانک آینده و دستگیر کردن مدیران آن خسارت‌های بیشتری داشت.

 باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه اظهار کرد: از ترفندهای دشمن در حوزه جنگ نرم، ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی و ولنگاری و اباحه‌گری است.

وی افزود: ما در این عرصه، دستورات مؤکدی را خطاب به دادستان‌ها صادر کرده و آن‌ها را ملزم و مکلف کرده‌ایم تا از دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی، شناسایی جریانات سازمان‌یافته هنجارشکنی را طلب کنند و به محض معرفی عناصر این جریانات، وفق قانون، برخوردهای قضایی مقتضی و قاطعانه را انجام دهند.

رییس عدلیه ادامه داد: قطعاً با مظاهر ناهنجاری که بیّن‌الغَی هستند، در چارچوب قانون، برخورد خواهد شد.

وی گفت: قوه قضاییه در قضیه بانک آینده می‌توانست از همان ابتدا به قوه قهریه متوسل شود و بگیر و ببند کند اما باید توجه داشت که اتخاذ چنین رویکردی، هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کرد.

پرونده بانک آینده برای مدیران آن بی‌هزینه‌ نخواهد بود

محسنی اژه‌ای عنوان کرد: ورود صرف قوه قضاییه به پرونده بانک آینده و دستگیر کردن مدیران آن خسارت‌های بیشتری داشت.

وی با بیان اینکه تلاشم این است مسائل کم هزینه‌تر باشد، تصریح کرد: در مورد بانک آینده دوم مهرماه دستورالعمل ۶ ماده‌ای ابلاغ کردم.

رئیس عدلیه گفت: اختیاراتی به بانک مرکزی دادیم. بانک مرگزی اختیاراتی بعد از فرآیند گزیر دارد.

دشمن سعی می‌کند نفوذ را بزرگ‌تر از آنچه هست نشان دهد

رئیس قوه قضائیه با اشاره به مسئله نفوذ گفت: نفوذ وجود دارد، اما دشمن سعی می‌کند این مسئله را بیش از آنچه هست بزرگ نشان دهد. 

اژه‌ای با اشاره به جنگ ۱۲ روزه ابراز کرد: انقلاب اسلامی حدود نیم قرن پنجه در پنجه استکبار، با ایادی آن مشغول مبارزه بود تا اینکه در خرداد ماه سال جاری، خود آمریکا رأسا وارد میدان شد و خبیث‌ترین عامل خود یعنی رژیم صهیونیستی را هم به میدان آورد.

وی ادامه داد: در جریان این جنگ دشمن با تمام توان خود به میدان آمد و ضربه‌هایی را وارد کرد، اما بعد از گذشت ۱۲ روز خودشان پیشنهاد آتش بس دادند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه دشمن تلاش می‌کند تا با اقدامات نرم، زمینه اقدام نظامی را فراهم کند، افزود: کسانی با ترفندهای مختلف در حال اختلاف افکنی هستند. ما به طور قطع مشکلاتی داریم، اما آیا می‌خواهیم خودمان به این مسائل بپردازیم یا اینکه آب به آسیاب دشمن بریزیم؟

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله نفوذ عنوان کرد: نفوذ وجود دارد، اما دشمن سعی می‌کند این مسئله را بیش از آنچه هست بزرگ نشان دهد. 

وی اظهار کرد: دشمن در تلاش است تا با استفاده از جریانات معاند، ترور و بمب گذاری انجام دهد و خدا می‌داند که نیروهای امنیتی ما چقدر در حال تلاش هستند و اگر سیستم اطلاعاتی ما قوی نبود، ۱۰ برابر الان دشمن به ما ضربه زده بود.
لازم به ذکر است فضای مجازی، اطاله دادرسی، مشکلات کارشناسی، کمبود نیروی انسانی و ضعف در اطلاع رسانی، از دیگر محورهای سخنان رئیس قوه قضائیه در جمع اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود.

منبع:روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

برچسب ها: جامعه مدرسین ، قوه قضاییه ، بانک آینده
خبرهای مرتبط
هشدار برای تله‌های پیامکی به نام انتقال حساب‌ بانک آینده به بانک ملی ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم
۰۵:۱۳ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
قوه قضاییه فقط آسمان قلمبه است کسی بارانی از آن ندیده. اگر بارشی ممکن بود فساد در مملکت بالا نمی‌رفت. بانک آینده این همه فجایع بالا نمی آورد. الان هم کارش ماستمالی خواهد شد. امیدی به بهبود نیست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۷ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
جریان خالی کردن 5هزار میلیارد شب قبل ادغام به بانک ملی بررسی بشود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۱ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
اختلاسگران شفاف معرفی،و اعدام شوند.
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
اول باید تمام اموال منقول و غیرمنقول و خارج که املاک خریدند از بانک‌های خارجی که سرمایه گذاری کردند یا املاک شون را به اسم فامیل و آشنا شون کردند تا وقت لو نرود همه بگیرند بعد حساب شون رسیده شود
Iran (Islamic Republic of)
معلم
۲۲:۵۳ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
وقتی وزارت آموزش وپرورش با کارت اعتباری سپینو ازمعلمان کلاه برداری کرده ازیه بانک بعید نیست
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۳ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
باشه
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۳ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
حناتون دیگه رنگی نداره این همه سال خوردن و بردن کجا بودید؟
۰
۳۲
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۰:۴۴ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
بانک مرکزی:
بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی هنوز پرداخت نشده است
بانک مرکزی بر عدم تسویه بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی محکوم قضایی تاکید کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان - این بانک تاکید دارد: به‌رغم چندین بار اعلام علنی و نامه‌های رسمی مراجع ذیصلاح به نامبرده، محکوم علیه بابک زنجانی نه تنها هیچ اقدامی جهت تسویه بدهی خود به بیت المال نکرده است بلکه با اظهارات و ادعا‌های مجرمانه جدید، اقدامات خود در جهت افترا‌ها و تشویش اذهان عمومی و فرار از پرداخت بدهی سنگین خود را ادامه می‌دهد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۷ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
از پول فاضلابی که شرکت آب میگیرد گزارش تهیه کنید بخشی از این پول بی انصافی است
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۷ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
خبرگزاری لطفا شیوع زیاد بیماری آنفولانزا و کرونا در قم گزارش تهیه کنید
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
پست بانگ چرا بابت ارسال پیامک اینقدر پول کم میکنه شاید بانک بعدی همین پست بانکه که ......
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
اینقدر فس فس کنید تا همگی سر از کانادا در بیارند و یا فراری شون بدهند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۷ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
باسلام این پیام‌ها و نارضایتی مردم را به گوش مسئولان قوه قضائیه به خصوص ریاست آن جناب آقای اژه ای برسانید. که مردم از اجرای احکام مفسدان اقتصادی و سارقین سابقه دار وخشن رضایت ندارند و فکر می‌کنند که مسخره کردن مردم میباشد چون بازدارنده نیست. قاطعیت لازم است و سختگیری که آن هم به برکت وجود ایشان و دوستان وجود ندارد. و قابل تحمل نیست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۰ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
گفتم الان میفرمایند باید اعدام بشن!!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
از تمام کارمندان بانک آینده پی بگیرید چخبره هر کدوم ازکارمندای بانک خونه تهران و باغ شمال و ویلا و ماشین خارجی و اینا از کجا آوردن این همه مال و منال کارمندان بانک ها
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۶ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
آره دیگه چاقو که دسته خودشو نمیبره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۴ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
این خسارات به مردم و بیت المال خورده چجوری جبران مبشه
۰
۰
پاسخ دادن
۱۲
فقاهت بدون فطانت برای قضاوت کافی نیست
شکارچیان متخلف در تالاب مُرّه قم دستگیر شدند
قم عضو مجمع شهر‌های تاریخی کشور شد
آخرین اخبار
شکارچیان متخلف در تالاب مُرّه قم دستگیر شدند
قم عضو مجمع شهر‌های تاریخی کشور شد
فقاهت بدون فطانت برای قضاوت کافی نیست
رونمایی از اثر هفت‌جلدی «مفتاح‌الهدایه فی شرح تحریر الوسیله» در قم
قم بارانی می‌شود
سویه جدید کرونا در قم شایعه یا واقعیت؟
پایان رقابت‌های کاراته کشور به میزبانی قم
اطلاعیه قطع جریان گاز در قم
چهار تن مرغ فاسد در قم از چرخه مصرف خارج شد
آموزش‌وپرورش پاسخگوی شبهات نسل زد باشد
حرم حضرت معصومه (س) به مسجد مقدس جمکران متصل می‌شود
تشییع و خاکسپاری پیکر یار دیرین امام و رهبری در قم
حرکت ملی برای حمایت از زوج‌های نابارور در مسجد مقدس جمکران
اجرای ۱۸۹ برنامه ویژه هفته کتاب و کتابخوانی در استان قم