باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه اظهار کرد: از ترفندهای دشمن در حوزه جنگ نرم، ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی و ولنگاری و اباحه‌گری است.

وی افزود: ما در این عرصه، دستورات مؤکدی را خطاب به دادستان‌ها صادر کرده و آن‌ها را ملزم و مکلف کرده‌ایم تا از دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی، شناسایی جریانات سازمان‌یافته هنجارشکنی را طلب کنند و به محض معرفی عناصر این جریانات، وفق قانون، برخوردهای قضایی مقتضی و قاطعانه را انجام دهند.

رییس عدلیه ادامه داد: قطعاً با مظاهر ناهنجاری که بیّن‌الغَی هستند، در چارچوب قانون، برخورد خواهد شد.

وی گفت: قوه قضاییه در قضیه بانک آینده می‌توانست از همان ابتدا به قوه قهریه متوسل شود و بگیر و ببند کند اما باید توجه داشت که اتخاذ چنین رویکردی، هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کرد.

پرونده بانک آینده برای مدیران آن بی‌هزینه‌ نخواهد بود

محسنی اژه‌ای عنوان کرد: ورود صرف قوه قضاییه به پرونده بانک آینده و دستگیر کردن مدیران آن خسارت‌های بیشتری داشت.

وی با بیان اینکه تلاشم این است مسائل کم هزینه‌تر باشد، تصریح کرد: در مورد بانک آینده دوم مهرماه دستورالعمل ۶ ماده‌ای ابلاغ کردم.

رئیس عدلیه گفت: اختیاراتی به بانک مرکزی دادیم. بانک مرگزی اختیاراتی بعد از فرآیند گزیر دارد.

دشمن سعی می‌کند نفوذ را بزرگ‌تر از آنچه هست نشان دهد

رئیس قوه قضائیه با اشاره به مسئله نفوذ گفت: نفوذ وجود دارد، اما دشمن سعی می‌کند این مسئله را بیش از آنچه هست بزرگ نشان دهد.

اژه‌ای با اشاره به جنگ ۱۲ روزه ابراز کرد: انقلاب اسلامی حدود نیم قرن پنجه در پنجه استکبار، با ایادی آن مشغول مبارزه بود تا اینکه در خرداد ماه سال جاری، خود آمریکا رأسا وارد میدان شد و خبیث‌ترین عامل خود یعنی رژیم صهیونیستی را هم به میدان آورد.

وی ادامه داد: در جریان این جنگ دشمن با تمام توان خود به میدان آمد و ضربه‌هایی را وارد کرد، اما بعد از گذشت ۱۲ روز خودشان پیشنهاد آتش بس دادند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه دشمن تلاش می‌کند تا با اقدامات نرم، زمینه اقدام نظامی را فراهم کند، افزود: کسانی با ترفندهای مختلف در حال اختلاف افکنی هستند. ما به طور قطع مشکلاتی داریم، اما آیا می‌خواهیم خودمان به این مسائل بپردازیم یا اینکه آب به آسیاب دشمن بریزیم؟

وی اظهار کرد: دشمن در تلاش است تا با استفاده از جریانات معاند، ترور و بمب گذاری انجام دهد و خدا می‌داند که نیروهای امنیتی ما چقدر در حال تلاش هستند و اگر سیستم اطلاعاتی ما قوی نبود، ۱۰ برابر الان دشمن به ما ضربه زده بود.

لازم به ذکر است فضای مجازی، اطاله دادرسی، مشکلات کارشناسی، کمبود نیروی انسانی و ضعف در اطلاع رسانی، از دیگر محورهای سخنان رئیس قوه قضائیه در جمع اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود.

