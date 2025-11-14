باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش روزنامه اسرائیلی یدیعوت احارونوت، مقامات اسرائیلی از پیشنهاد آمریکا در شورای امنیت در مورد غزه ابراز نگرانی کرده‌اند.

این پیشنهاد آمریکایی که اخیراً منتشر شده، از امکان ایجاد «یک مسیر قابل اعتماد برای تعیین سرنوشت و برپایی یک کشور فلسطینی» حمایت می‌کند. این پیشنهاد در هماهنگی با کشور‌های عربی و بر اساس طرح اصلی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ تهیه شده است.

مقامات سیاسی اسرائیلی تأکید کرده‌اند که پیشنهاد جدید آمریکا شامل بند‌هایی «ناراحت‌کننده برای اسرائیل» است، از جمله علاوه بر مسیر منتهی به تشکیل کشور فلسطینی، بندی که حق وتوی اسرائیل در مورد انتخاب کشور اعزام‌کننده نیرو به نیروی ثبات‌بخش را سلب می‌کند.

پیشنهاد آمریکایی شامل چندین اصلاحیه است که برجسته‌ترین آنها تأکید بر اجرای کامل توافق بدون قید و شرط، افزودن شکل گیری گسترده‌تر در مورد تعیین سرنوشت فلسطینی، جایگزینی اصطلاح «دولت انتقالی» با «اداره انتقالی» هستند.

بر اساس برنامه زمانی فعلی، رأی‌گیری برای این پیشنهاد روز دوشنبه برنامه‌ریزی شده است، با این حال امکان تأخیر در صورت عدم حصول تفاهم وجود دارد. دیپلمات‌های آمریکایی بر این باورند که در نهایت اکثر کشور‌های عضو شورای امنیت از پیشنویس آمریکایی حمایت خواهند کرد.

منبع: وای نت