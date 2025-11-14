شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از معضلات اهالی محله بلوار کشاورز شهر تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ما مدتی است که ساکنان محله بلوار کشاورز در شهر تهران محلی برای دستفروشان شده و علاوه بر سد معبری که در پیاده رو ایجاد کردند و تردد عابران را مختل کردند؛ با سوزاندن چوب و درست کردن آتش موجب آلوده شدن آب و هوای این منطقه شده و دود ناشی از آن ساکنان را آزار می‌دهد. با توجه به آلودگی شهر تهران مشکل اهالی دو چندان شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقتتون بخیر ما ساکن منطقه بلوار کشاورز در شهر تهران هستیم. متاسفانه بعد از افتتاح متروی لاله چندین ماه است عده‌ای دستفروشان علاوه براینکه در پیاده رو سد معبر ایجاد کردند؛ اقدام به آتش سوزی می‌کنند و هرچه چوب کثیف و آلوده است می‌سوزانند و هوای این منطقه بسیار آلوده شده است. هر چه پیگیری می‌کنیم و به خود دستفروشان اعتراض می‌کنیم؛ به نتیجه مطلوبی نرسیدیم. با این آلودگی‌هایی که در شهر تهران هست این معضل موجب آزار و اذیت اهالی ساکنان این منطقه شده و نفس آنها را تنگ کرده است. خواهش می‌کنم پیگیری کنید تا هر چه زودتر این مشکل برطرف شود.