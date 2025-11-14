شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از معضلات اهالی محله بلوار کشاورز شهر تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ما مدتی است که ساکنان محله بلوار کشاورز در شهر تهران محلی برای دستفروشان شده و علاوه بر سد معبری که در پیاده رو ایجاد کردند و تردد عابران را مختل کردند؛ با سوزاندن چوب و درست کردن آتش موجب آلوده شدن آب و هوای این منطقه شده و دود ناشی از آن ساکنان را آزار می‌دهد. با توجه به آلودگی شهر تهران مشکل اهالی دو چندان شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام وقتتون بخیر ما ساکن منطقه بلوار کشاورز در شهر تهران هستیم. متاسفانه بعد از افتتاح متروی لاله چندین ماه است عده‌ای دستفروشان علاوه براینکه در پیاده رو سد معبر ایجاد کردند؛ اقدام به آتش سوزی می‌کنند و هرچه چوب کثیف و آلوده است می‌سوزانند و هوای این منطقه بسیار آلوده شده است. هر چه پیگیری می‌کنیم و به خود دستفروشان اعتراض می‌کنیم؛ به نتیجه مطلوبی نرسیدیم. با این آلودگی‌هایی که در شهر تهران هست این معضل موجب آزار و اذیت اهالی ساکنان این منطقه شده و نفس آنها را تنگ کرده است. خواهش می‌کنم پیگیری کنید تا هر چه زودتر این مشکل برطرف شود.

برچسب ها: سد معبر ، آتش سوزی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار تهران؛
سد معبر فروشندگان محله نعمت آباد صدای اهالی را درآورد + فیلم
شهروندخبرنگار کردستان؛
سد معبر خودرو‌ها معضلی برای شهروندان سنندجی شد + فیلم
گوشه‌هایی از مشکلات سدمعبر لاستیک فروشان و روکش فروشان خیابان امیرکبیر تهران از زبان شهروندخبرنگار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جشنواره‌ای به سرخی انار و خرمالو در شیراز + فیلم
برگزاری اولین همایش رزمی بانوان شهر انابد + عکس
حال و هوای هیئت منتظران یار در محله شهر قائم در دهه دوم فبطمیه + عکس
معضلات اهالی محله بلوار کشاورز تهران از زبان شهروندخبرنگار
آخرین اخبار
معضلات اهالی محله بلوار کشاورز تهران از زبان شهروندخبرنگار
حال و هوای هیئت منتظران یار در محله شهر قائم در دهه دوم فبطمیه + عکس
جشنواره‌ای به سرخی انار و خرمالو در شیراز + فیلم
برگزاری اولین همایش رزمی بانوان شهر انابد + عکس
آلودگی کارخانه سیمان نفس ماهشهری‌ها را تنگ کرد + فیلم
برگزاری مراسم یادواره لاله های فاطمی در آران و بیدگل به مناسبت ایام فاطمیه
ماجرای انتقال سامانه سهام عدالت متوفیان به وراث بعد از سال ۹۹ پیگیری شد