باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -آیت الله سید محمد سعیدی امام جمعه قم امروز در خطبههای این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه که با حضور امت خداجوی قم در مصلای قدس اقامه شد. با اشاره به اقامه نماز باران در کشورهای اسلامی، بحران آب را از مسائل جدی کشور دانست و تأکید کرد : این موضوع راهحل دارد و بنبست نیست.
او در ادامه دعا، تضرع، پرهیز از اسراف و تقویت مسئولیتپذیری را از مقدمات عبور از شرایط فعلی عنوان کرد.
آیت الله سعیدی همچنین با گرامیداشت سالگرد رحلت علامه طباطبایی، این شخصیت برجسته را از بنیانگذاران روشنفکری اسلامی و پایهگذاران فکری انقلاب اسلامی معرفی کرد و هفته کتاب را فرصتی برای ترویج فرهنگ مطالعه دانست.
به گفته او، رهبر معظم انقلاب کتابخوانی را واجب میدانند و خرید کتاب باید در سبد هزینه خانوادهها جایگاه ویژه داشته باشد.
او در ادامه با اشاره به سالروز آزادسازی سوسنگرد و نقش برجسته رهبر معظم انقلاب در این فتح، مقاومت رزمندگان را همسنگ حماسه خرمشهر توصیف کرد. همچنین یاد و خاطره شهید مهدی زینالدین و برادرش مجید را گرامی داشت و او را نمونهای از مدیریت جهادی معرفی کرد.
خطیب جمعه قم با اشاره به هفته بسیج، نقش این نهاد را در عرصههای فکری، فرهنگی و خدمترسانی برجسته دانست و با یادآوری فرمایش امام خمینی(ره) مبنی بر مقابله با آمریکا، تأکید کرد: روحیه بسیجی امروز در عراق، لبنان و دیگر کشورهای منطقه فعال است. وی انتخابات اخیر عراق را جلوهای از این روحیه دانست که به پیروزی جریان مقاومت انجامید.
امام جمعه قم در پایان با اشاره به استمرار مقاومت در یمن، غزه و فلسطین، تأکید کرد: تفکر بسیجی در ایران نیز طی چهار دهه گذشته دشمنان را با شکست مواجه کرده و همین روحیه زمینهساز ظهور امام زمان(عج) خواهد بود.